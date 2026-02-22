כיכר השבת
הסוד המטלטל

"הייתי ערל כל חיי": הווידוי המצמרר של גד אלבז בגיל 39

בראיון חסר תקדים ברדיו 'קול חי', חושף הזמר הבינלאומי גד אלבז את הסוד שליווה אותו כל חייו. הוא מספר על הרגע המטלטל בו גילה כי לא עבר ברית מילה כתינוק, ועל ההחלטה האמיצה לבצע את המצווה (ברנז'ה) 

3תגובות
גד אלבז
גד אלבז| צילום: צילום: באדיבות קול חי
גד אלבז (צילום: באדיבות קול חי)

זהו אחד הסיפורים הבלתי יאמנים שנשמעו בתעשיית המוזיקה היהודית. גד אלבז, הכוכב שכבש את הבמות הגדולות בעולם וסימל עבור רבים את הקשר העמוק לשורשים, חושף בשידור חי כי עד לפני זמן קצר הוא נשא בגופו סוד שלא ידע עליו: "הייתי ערל כל חיי". בשיחה מטלטלת הוא מתאר את הגילוי המקרי שהוביל אותו לשולחן הניתוחים בגיל 39, כדי להפוך, לראשונה בחייו, ליהודי חתום בברית.

בראיון מיוחד ומרגש למנחם טוקר בתחנת הרדיו 'קול חי', שחלקים ממנו פורסמו לראשונה באתר 'כיכר השבת', פתח אלבז את הלב על הפרק האישי והכואב.

"בגיל 39 עשיתי ברית מילה לאחר שגיליתי שלא עשו לי ברית כשנולדתי", סיפר אלבז לטוקר הנדהם.

הזמר תיאר את התחושות הקשות שליוו את הגילוי ואת התהליך הרפואי והרוחני שעבר כדי לתקן את המעוות. לדבריו, מדובר בסגירת מעגל ששינתה את חייו מקצה לקצה והעניקה לו משמעות חדשה לכל השירים והתפילות שביצע לאורך הקריירה הענפה שלו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לא הבנתי... אבא ואמא שלו לא ידעו כל השנים???
האריה שאהב פתות
2
אין עליךךךך
זה מטורףףף
1
זה רעידת אדמה. אני חושב שכל אחד שהוא בעל תשובה כזה בסגנון של גד צריך לבדוק את עצמו זה נורא.
ישראל מאיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר