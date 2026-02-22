"הייתי ערל כל חיי": הווידוי המצמרר של גד אלבז בגיל 39

גד אלבז - צילום: באדיבות קול חי גד אלבז | צילום: צילום: באדיבות קול חי 10 10 0:00 / 1:23 גד אלבז ( צילום: באדיבות קול חי )

זהו אחד הסיפורים הבלתי יאמנים שנשמעו בתעשיית המוזיקה היהודית. גד אלבז, הכוכב שכבש את הבמות הגדולות בעולם וסימל עבור רבים את הקשר העמוק לשורשים, חושף בשידור חי כי עד לפני זמן קצר הוא נשא בגופו סוד שלא ידע עליו: "הייתי ערל כל חיי". בשיחה מטלטלת הוא מתאר את הגילוי המקרי שהוביל אותו לשולחן הניתוחים בגיל 39, כדי להפוך, לראשונה בחייו, ליהודי חתום בברית.

