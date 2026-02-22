"הייתי ערל כל חיי": הווידוי המצמרר של גד אלבז בגיל 39

זהו אחד הסיפורים הבלתי יאמנים שנשמעו בתעשיית המוזיקה היהודית. גד אלבז, הכוכב שכבש את הבמות הגדולות בעולם וסימל עבור רבים את הקשר העמוק לשורשים, חושף בשידור חי כי עד לפני זמן קצר הוא נשא בגופו סוד שלא ידע עליו: "הייתי ערל כל חיי". בשיחה מטלטלת הוא מתאר את הגילוי המקרי שהוביל אותו לשולחן הניתוחים בגיל 39, כדי להפוך, לראשונה בחייו, ליהודי חתום בברית.
בראיון מיוחד ומרגש למנחם טוקר בתחנת הרדיו 'קול חי', שחלקים ממנו פורסמו לראשונה באתר 'כיכר השבת', פתח אלבז את הלב על הפרק האישי והכואב.
"בגיל 39 עשיתי ברית מילה לאחר שגיליתי שלא עשו לי ברית כשנולדתי", סיפר אלבז לטוקר הנדהם.
הזמר תיאר את התחושות הקשות שליוו את הגילוי ואת התהליך הרפואי והרוחני שעבר כדי לתקן את המעוות. לדבריו, מדובר בסגירת מעגל ששינתה את חייו מקצה לקצה והעניקה לו משמעות חדשה לכל השירים והתפילות שביצע לאורך הקריירה הענפה שלו.
