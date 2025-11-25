( צילום: יוסי רוזנבוים )

במוצאי שבת לפני חנוכה, אמור הזמר והיוצר נפתלי קמפה, להשיק את אלבום הבכורה שלו -"עד שיבוא משיח", במופע השקה גדול בבנייני האומה בירושלים. מלכתחילה, היה המופע אמור להתקיים בהפרדה מלאה עם יציע נשים עם מחיצה, כפי שכבר התקיימו במופעים הקודמים של מפיקו שלום וגשל.

אלא שבמפתיע, לאחר מכירות של כמה מאות כרטיסים, הודיע וגשל כי החליט לבטל את היציע לנשים ולהשיב את הכסף לכל הרוכשות וזאת בעקבות לחצים סביב המופע והשוואה למופע הענק של שמוליק סוכות, שמתוכנן להתקיים במוצ"ש חנוכה בארנה.

וגשל מתייחס בראיון בכיכר השבת לפני כמה חודשים לנושא ( צילום ועריכה: למי עזוז )