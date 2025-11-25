במוצאי שבת לפני חנוכה, אמור הזמר והיוצר נפתלי קמפה, להשיק את אלבום הבכורה שלו -"עד שיבוא משיח", במופע השקה גדול בבנייני האומה בירושלים. מלכתחילה, היה המופע אמור להתקיים בהפרדה מלאה עם יציע נשים עם מחיצה, כפי שכבר התקיימו במופעים הקודמים של מפיקו שלום וגשל.
אלא שבמפתיע, לאחר מכירות של כמה מאות כרטיסים, הודיע וגשל כי החליט לבטל את היציע לנשים ולהשיב את הכסף לכל הרוכשות וזאת בעקבות לחצים סביב המופע והשוואה למופע הענק של שמוליק סוכות, שמתוכנן להתקיים במוצ"ש חנוכה בארנה.
בהודעה שפרסם המפיק נכתב:
"אליכן, רוכשות הכרטיסים למופע ההשקה של נפתלי קמפה במוצאי שבת ערב חנוכה, עמכן הסליחה.
"לאור קריאת הרבנים שליט״א, נבקש להבהיר כי אמנם בעבר קיימנו אירועים בהפרדה מלאה, בשמירה קפדנית על כל גדרי הצניעות ובהכוונת הרבנים שלאורם אנחנו הולכים.
"אך כעת, בעקבות המופע הגדול המתוכנן להתקיים בארנה בהפרדה, כאשר מארגניו נסמכים על כך שגם אנו מקיימים אירועים בהפרדה מלאה, נוצר צורך להעמיד דברים על דיוקם.
"קיימים הבדלים מהותיים ומשמעותיים בין האירוע המתקיים בארנה לבין אופן ההפרדה הנהוג אצלנו:
"בארנה יציעי הגברים והנשים צופים זה אל זה, בעוד שבבנייני האומה עזרת הנשים ממוקמת בגלריה ללא אפשרות ראייה כללית לציבור הגברים.
"הפערים בגודל האירוע, בצורת ההפרדה ובמאפייני החלל – גדולים ומשמעותיים.
"למרות כל זאת, ומתוך רצון שלא לשמש בסיס או עילה להתיר אירועים אחרים שאינם תואמים את הוראות הרבנים, קיבלנו החלטה קשה ומחייבת:
"לבטל את עזרת הנשים במופע הקרוב של נפתלי קמפה בבנייני האומה, ולקיים את האירוע לגברים בלבד.
"אנו מתנצלים בכנות בפני מאות הנשים שרכשו כרטיסים ואנו נאלצים להשיב את פניהן ריקם. כמובן, כל רוכשת תקבל החזר מלא על רכישתה.
"עם זאת, אנו מקווים שבעקבות דברי העסקנים, ולאחר חג החנוכה ייקבעו כללים ברורים ומוסכמים שיאפשרו לקיים אירועים באופן שיאפשר גם לציבור הנשים ליהנות ממוזיקה יהודית איכותית, מבלי שייאלצו חלילה להשתתף באירועים שאינם כשרים או במופעים מעורבים".
קמפה עצמו כתב לעוקביו במייל: "הימים האחרונים עוברים עלי בכאב גדול, כאב אמיתי ועמוק. אינני חפץ להיכנס לוויכוחים ודיונים, איני מאן דאמר ואין לי רצון להיכנס לעצם העניין למרות שנעשה פה עוול אמיתי ומכאן הכאב מוכפל, אבל כאמור, אינני חפץ להתעסק בכך.
"למעשה אני מבין שהמציאות בפועל גורמת כאב לציבור בני התורה ואינני רוצה להיות חלק מזה. בהתאם לכך החלטתי לבטל את האפשרות לנשים בהופעה ולהשאיר אותה רק לגברים. אני מתנצל בפני הנשים שרכשו כרטיסים וכמובן, תקבלו הודעה על זיכוי מלא.
"בתקווה שנזכה לקדש שם שמים ולא חלילה להפך. והייתם נקיים מהשם ומישראל".
כזכור, בעבר, ספג וגשל לחצים רבים סביב עזרות הנשים במופעיו, אך הוא לא ביטל אותן. במופע האחרון של קמפה בבנייני האומה במסגרת הקומזינג גלובל, וגשל אף עלה לבמה והתייחס לנושא בקולו והביע את הרצון להמשיך ולקיים אירועי מוזיקה בהפרדה מלאה. לדבריו, הנשים התבקשו במופע שלא לשיר ולרקוד והכניסות והיציאות באולם היו בהפרדה מלאה.
