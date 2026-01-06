כיכר השבת
"החצי שלי בגוף וברוח"

"לא הפסקתי להתפלל": כשנה וחצי לאחר שהתגרש - הזמר הפופולארי התארס בשנית

כשנה וחצי אחרי שהתגרש מאשתו - הזמר נתנאל ישראל בן ה-32 התארס בשנית, עם שרה מסיקה | בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות אחרי ראש השנה השנה, כתב ישראל: "התפללתי הרבה על זיווג, מי שמכיר אותי מקרוב יודע כמה זה חשוב לי וכמה אני מאמין שהיא החצי שלי, בגוף וברוח" (ברנז'ה)

הצעת הנישואין המרגשת (צילום: שימי דבורץ)

שמחה וצהלה בתעשיית המוזיקה: כשנה וחצי אחרי שהתגרש מאשתו - הזמר נתנאל ישראל בן ה-32 התארס בשנית. הכלה היא הקוסמטיקאית שרה מסיקה, בת 25. לישראל שלושה ילדים מהאישה הראשונה, גאיה, ולמסיקה שאף היא גרושה ילד אחד מבעלה הראשון.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות אחרי ראש השנה השנה, כתב ישראל: "התפללתי הרבה על זיווג, מי שמכיר אותי מקרוב יודע כמה זה חשוב לי וכמה אני מאמין שהיא החצי שלי, בגוף וברוח".

"הרבי מליובאוויטש אמר פעם: 'אדם צריך לחפש את הזיווג שלו כמו מי שאיבד יהלום יקר ערך ולא להפסיק עד שימצא' - אז החלטתי שנה של גירושין זה כבר מספיק, הגיע הזמן למצוא את החצי השני שלי, שבעזרת השם כל אחד ואחת ימצאו את הזיווג שלהם ונראה כולנו שמחים מתחת לחופה עוד השנה".

