מעמד של קידוש השם: אלפי בחורי ישיבות השתתפו ביום חמישי האחרון בכינוס החיזוק 'עמודי עולם' בהיכל ארנה בירושלים, כאשר גדולי ישראל טרחו ובאו להשתתף בכינוס המרומם במיוחד | תיעוד וסיקור מיוחד מהמעמד (חדשות חרדים)
אלפים התכנסו אמש בהיכל ארנה בירושלים, כדי להשתתף ב'כנסיה הגדולה' של הפלג הירושלמי | שיא המעמד היה בעת כניסתו של מנהיג 'הפלג', הגר"א דויטש, שבנאומו הכריז כי לא יצביעו בבחירות הקרובות | הפרטים על הכינוס ועל כך שלא יצביעו, נחשפו לראשונה ב'כיכר השבת' | צפו בתיעוד (חרדים)
באורח נדיר התאחדו רבני הספרדים מכל גווני הקשת, מחברי מועצת חכמי התורה ועד לרבנים הנמנים על 'מרביצי', וחתמו על מכתב מיוחד בו הם קוראים לתלמידי הישיבה ואברכי הכוללים להשתתף בעצרת באצטדיון 'הארנה' במלאות שנה לפטירת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל • המכתב המלא בפרסום ראשון (חרדים)