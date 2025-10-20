כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

אלפי בני ישיבות ובראשם גדולי ישראל, מילאו ביום חמישי האחרון את היכל ארנה בירושלים למעמד 'עמודי עולם', שנערך על ידי איחוד בני הישיבות, כדי לחזק ולעודד את אלו שיושבים ועמלים בתורה - מול כל הסכנות הרוחניות. "כיכר השבת" העביר את האירוע בשידור חי וכעת מגיש סיכום מהאירוע המרומם.

המעמד נפתח בדברי חיזוק לבני הישיבות מהמרצה הרב דוד ברוורמן, ומיד לאחר מכן פתחו רבבות הבחורים בשירה אדירה של “ותערב נא” ו“ותן חלקנו בתורתך” בליווי תזמורתו של המאסטרו יהודה גלילי, עם הזמרים בנצי שטיין, בערי וובר ומקהלות נשמה ומלכות. לאחר מכן נערך מעמד מרגש של ״ריתחא דאורייתא״ רכאשר הבחורים ראו איך התנצחו גדולי ראשי הישיבות בקושיות בית המדרש דאביי ורבא, מה שהותיר בליבם חותם עז של אהבת תורה. שידור חוזר מהמעמד

לקראת השעה 22:00, גדולי ישראל בראשות; הגרמ"ה הירש, הגר"ד לנדו, הגרמ"צ ברגמן והגר"ד סגל, נכנסו לאולם והתקבלו בשירה אדירה של "לאורו" ו"ימים על ימי מלך" ואלפי הבחורים עמדו וקיפצו זמן ממושך.

“מי שנגד עולם הישיבות השם יפר עצתם במהרה”, אמר הגר״ד לנדו על המערכה נגד עולם התורה והתריע על הרוחות המנשבות מבחוץ כנגד בני הישיבות, וקרא לחזק עוד יותר את התורה הקדושה “הם נלחמים בעולם התורה, אבל הכוח של בני הישיבות הוא להרבות תורה ויראה, ובזכותם העולם קיים ועם ישראל ייגאל״.

אחריו נשא דברים נשיא האיחוד הגרמ״ה הירש שאמר בין היתר: ״האסון הגדול שאין לנו זכות ללמוד תורה בארץ ישראל. זורקים בחורים לתוך הבית סוהר בגלל שלא לומדים תורה, ואת זה אנחנו צריכים לתקן, אצל חלק מהציבור אנחנו צריכים לעשות מהפך ולבטל את הקבוצות החדשות שיש בציבור, אנחנו צריכים לעמוד חזק בגאווה של קדושה כנגד כל מי שעומד נגדנו״.

״כולנו חייבים למסור נפש כנגד הגזירה הנוראה של הגיוס״, הכריז הגרמ״צ ברגמן שנשא דברים תקיפים כנגד העומדים נגד עולם התורה, ״כולנו צריכים להוקיר ולרוממם אותכם שמוסרים את הנפש על התורה הקדושה וזה תכלית האדם בעול״ חיזק הגרמ"צ את רבבות בני הישיבות, ״המסירות נפש היא עבורכם עצמכם אבל גם עבור הרבה אחרים שעלולים להתפתות וליפול כולנו צריכים להיות חזקים״.

הגר״ד סגל קרא לרבבות המשתתפים להעצים את כבוד התורה בתוך עצמנו, ״הזלזול בבני התורה מתחיל מאיתנו״ אמר כשהוא מדגיש ״אם אנחנו נייקר את הלומדים ונעריך את התורה - משמיים יסייעו לנו, ועולם כולו יכיר בכבודה״. את משאו חתם בלחנו המרגש ״טאטאלע״ כשהקהל כולו פוצח בשירה אדירה יחד עם מרן בהשתוקקות לקרבת השם.

לאחריהם נשא דברים נשיא האיחוד ראש הישיבה הגר״ד כהן, שעורר על חיזוק לימוד התורה וסיים בקבלת עול מלכות שמים יחד עם רבבות עמודי העולם, עוד נשאו דברים הגר״ש גלאי, ראש הישיבה הגר״א פילץ, יו״ר ׳דגל התורה׳ ח״כ משה גפני, סגר״ע בני ברק מנחם שפירא וסגר״ע ירושלים אליעזר ראוכברגר.

המעמד נמשך אל תוך הלילה באווירה מיוחדת של קידוש השם ואחדות בין כל ישיבות ברחבי הארץ. המעמד תוכנן להינעל בקומזיץ מרגש עד לשעה 00:30 בהשתתפות גדול הזמר מרדכי בן דוד, אך בשל אילוצי המשטרה, חלק זה לא התקיים.

באיחוד בני הישיבות סיכמו: ״זהו ערב היסטורי שייכתב בדברי הימים של עולם התורה, ערב של אחדות, של חיזוק, של הוקרה ושל קידוש ה’ עצום, כזה שלא נראה בדור האחרון״.

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )

כנס הרבבות בארנה ( צילום: דניאל נפוסי, אריאל רבינסקי ומנדי טוויטו )