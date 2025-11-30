כיכר השבת
כבוד התורה

ראש העיר ביקר בישיבה: "זכינו בספינת דגל"

רה"ע רחובות מתן דיל הגיע לביקור מיוחד בהיכל ישיבת מאור התלמוד שם נועד עם ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק קוק | ראש הישיבה חיזק את ראש העיר על פועלו למען קדושת השבת והבטיח: "רחובות זכתה בספינת הדגל של עולם התורה" (עולם הישיבות)

1תגובות
רה"ע רחובות עם ראש הישיבה הגרא"י קוק (צילום: מ.כ.)

מעמד מרגש ונשגב נרשם בימים האחרונים ברחובות, כאשר ראש העיר, מתן דיל, ערך ביקור מיוחד בקמפוס המפואר והחדש של ישיבת "מאור התלמוד" המעטירה, אחת מספינות הדגל של עולם התורה בארץ ישראל.

ראש העיר הגיע לביקור בלוויית מנכ"ל העירייה דודי אשכנזי ויחד נכנסו לחדר לימודו של ראש הישיבה הגאון חבר מועצת גדולי התורה, רבי אברהם יצחק קוק

ראש העיר, שהביע התפעלות רבה מעוצמת הקמפוס החדש והמרהיב של הישיבה, הדגיש במהלך הביקור: "זכינו בעיר רחובות לאחת הישיבות המפוארות, שהיא ספינת דגל של עולם התורה. נמשיך לפעול יחד לקידום המוסדות לתפארת העיר ולכבודה של תורה".

ברכת כהן על החיזוק לשבת

במהלך המפגש הנשגב, חיזק ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם יצחק קוק את ראש העיר על פועלו הנמרץ והמסור למען חיזוק וקידוש השבת בעיר רחובות.

לאחר מכן, נכנס ראש הישיבה יחד עם ראש העיר להיכל בית המדרש המרכזי של הישיבה, שהיה מלא וגדוש במאות תלמידי חכמים השוקדים על תלמודם.

ראש העיר לא הסתיר את הנאתו ושמחתו הרבה למשמע קול התורה האדיר שהיכה גלים והדהד בכל רחבי ההיכל.

בסיום הביקור, העניק ראש הישיבה לראש העיר את ספרו, וברכו בברכת כהן באהבה, שיעלה ויצליח מעלה מעלה בזכות התורה הקדושה ובזכות כל פעליו.

רה"ע רחובות עם ראש הישיבה הגרא"י קוק (צילום: מ.כ.)
רה"ע רחובות עם ראש הישיבה הגרא"י קוק (צילום: מ.כ.)
רה"ע רחובות עם ראש הישיבה הגרא"י קוק (צילום: מ.כ.)
רה"ע רחובות עם ראש הישיבה הגרא"י קוק (צילום: מ.כ.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (75%)

לא (25%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מתן דיל איזה שם יפה האם הוא באמת מקצוען בדילים
גאה להיות משתמט

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר