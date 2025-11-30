ראש העיר ביקר בישיבה: "זכינו בספינת דגל"

רה"ע רחובות עם ראש הישיבה הגרא"י קוק ( צילום: מ.כ. )

מעמד מרגש ונשגב נרשם בימים האחרונים ברחובות, כאשר ראש העיר, מתן דיל, ערך ביקור מיוחד בקמפוס המפואר והחדש של ישיבת "מאור התלמוד" המעטירה, אחת מספינות הדגל של עולם התורה בארץ ישראל.

ראש העיר הגיע לביקור בלוויית מנכ"ל העירייה דודי אשכנזי ויחד נכנסו לחדר לימודו של ראש הישיבה הגאון חבר מועצת גדולי התורה, רבי אברהם יצחק קוק ראש העיר, שהביע התפעלות רבה מעוצמת הקמפוס החדש והמרהיב של הישיבה, הדגיש במהלך הביקור: "זכינו בעיר רחובות לאחת הישיבות המפוארות, שהיא ספינת דגל של עולם התורה. נמשיך לפעול יחד לקידום המוסדות לתפארת העיר ולכבודה של תורה". ברכת כהן על החיזוק לשבת שמחה בירושלים: הגר"ד לנדו במסירת שיחה מיוחדת בישיבת 'מאור התורה' שבגאולה חיים רוזנבוים | 22:20 מסתמן: רה"י הגר"ש מרקוביץ שוקל לבדוק את פסק הבוררות, ואם יקבל משוב חיובי - יערער | פרסום ראשון חנני ברייטקופף | 19:26 במהלך המפגש הנשגב, חיזק ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם יצחק קוק את ראש העיר על פועלו הנמרץ והמסור למען חיזוק וקידוש השבת בעיר רחובות. לאחר מכן, נכנס ראש הישיבה יחד עם ראש העיר להיכל בית המדרש המרכזי של הישיבה, שהיה מלא וגדוש במאות תלמידי חכמים השוקדים על תלמודם. ראש העיר לא הסתיר את הנאתו ושמחתו הרבה למשמע קול התורה האדיר שהיכה גלים והדהד בכל רחבי ההיכל. בסיום הביקור, העניק ראש הישיבה לראש העיר את ספרו, וברכו בברכת כהן באהבה, שיעלה ויצליח מעלה מעלה בזכות התורה הקדושה ובזכות כל פעליו.

רה"ע רחובות עם ראש הישיבה הגרא"י קוק ( צילום: מ.כ. )

רה"ע רחובות עם ראש הישיבה הגרא"י קוק ( צילום: מ.כ. )

רה"ע רחובות עם ראש הישיבה הגרא"י קוק ( צילום: מ.כ. )