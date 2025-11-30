11 יום לאחר הכרעת השופט בדימוס דוד חשין - "הבורר" בקרב על גבעת ישיבת פוניבז', מסתמן כי ראש הישיבה שהפסיד בבוררות הגר"ש מרקוביץ' נערך לערער על פסק הבוררוץ.

לפי המידע שהגיע ל'כיכר השבת' ומתפרסם הערב (ראשון) לראשונה, רה"י החליט להוסיף עוד הגנה משפטית מלבד עו"ד בייץ שייצג את הישיבה עד כה, ולהוסיף את עורך הדין אייל רוזובסקי וצוות גדול ממשרדו.

עורכי הדין רן פלדמן ואודי ארצי המייצגים את ישיבת פוניבז' בנשיאות הגר"א כהנמן, קיבלו מוקדם יותר היום (ראשון) את ההודעה על המינוי החדש של עו"ד רוזובסקי שהצעד הראשון שלו בתפקיד המייצג את הגר"ש מרקוביץ' היה פניה לביהמ"ש בבקשה לקבל ארכה נוספת להגיב לפניית פוניבז' לפני מספר ימים, לתת תוקף חוקי לפסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין.

ל'כיכר השבת' נודע, כי הרב מרקוביץ' החליט להוסיף לעצמו עורך דין בכיר, כדי לערער על מספר סעיפים בפסק הבוררות - אמנם במידה ומערערים לבית המשפט על כל הפסק, אזי כל הבוררות יכולה להתבטל, אך הרב מרקוביץ מעוניין לערער על מספר סעיפים מבלי שיהיה צורך להגיע לבית המשפט.

על פי המידע שהגיע לידינו, עורך הדין החדש, יצר קשר עם עורכי הדין של פלג השונאים וכאמור ביקש ארכה, הבקשה הגיעה כדי לנסות להגיע להסדר מול פלג השונאים שייתר את הערעור, כמו לקבל את השם פוניבז' ואולי אף מבנה של הישיבה - ותמורת זאת הוא יתחייב שהוא לא יערער על הפסק, לפלג השונאים, ישנו אינטרס שלא יערערו על הפסק, מכיוון שלמרות שאין הרבה סיכוי שיבוטל הפסק, אך הם כמובן לא רוצים ליטול סיכונים מיותרים וזו הסיבה שהגר"ש מרקוביץ לקח עורך דין חדש שיבוא במגעים עם עוה"ד של הצד השני.

מוועד ההצלה נמסר בתגובה לפרסום: "הפרסום איננו נכון. הישיבה בודקת סוגיות נוספות הנובעות מפסק הדין ולצורך כך הישיבה התייעצה עם עו״ד רוזובסקי וזאת בנוסף לעו״ד בייץ, בוועד ההצלה מכחישים כי הוחלט על ערעור גורף על פסק הבורר".

"לצערנו", אמרו בועד ההצלה: "דווקא בערב זה כשמתקיים כנס אחדות ענק בהשתתפות אלפים בדי-סיטי גורמים המבקשים לחרחר ריב בחרו להפיץ פייק ולנסות לפגוע בקמפיין לטובת בניין הישיבה החדש, הישיבה לא מתכוונת לערער על הפסק של להישאר בגבעה".

לעומת זאת בפלג השונאים טוענים בשיחה עם 'כיכר השבת': "זה ברור שהרב מרקוביץ החליף עורכי דין, כי הוא רוצה ללכת לערעור גם על הגבעה, כעת הוא בודק האם זה אפשרי, זה לא סביר שעורכי הדין שלו ינהלו משא ומתן רק על שם הישיבה ועוד דברים קטנים, הם ככל הנראה הולכים לערער ובשלב הזה, שווה להם להסתיר את זה, בשל כמה אינטרסים כלכליים".

כזכור, לאחר הכרעת הבורר, השופט בדימוס דוד חשין, הגישה ישיבת פוניבז' לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר את פסק הבוררות שקבע כי הישיבה כולה בבעלותו המלאה של נשיא הישיבה, הגאון הרב אליעזר כהנמן.

בהתאם לפסק, נאמר לרה"י הגאון רבי שמואל מרקוביץ' ולעמותת "מסורת התורה" לפנות את מתחם הישיבה בגבעה עד סוף שנת הלימודים (חודש אב הקרוב), כשבנוסף, חויבו הרב מרקוביץ' וישיבתו בתשלום פיצויים בסך 10 מיליון שקלים בתוספת מע"מ לטובת חברת פוניבז', שבבעלות הרב כהנמן.