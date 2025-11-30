כיכר השבת
מסתמן: רה"י הגר"ש מרקוביץ שוקל לבדוק את פסק הבוררות, ואם יקבל משוב חיובי - יערער | פרסום ראשון

11 ימים לאחר בקשת ישיבת פוניבז' מביהמ"ש לאשר את פסק הבוררות, ראש הישיבה שהפסיד הוסיף צוות עורכי דין חדשים שייצגו את הישיבה | הערכה: פניה של הישיבה למשא ומתן עם הצד השני על מספר סעיפים, אך על פי תגובת 'ועד ההצלה': "לא נערער על ההחלטה לעזוב את הגבעה" • פרסום ראשון (עולם הישיבות)

הגר"ש מרקוביץ' מוקף בתלמידיו בהיכל ישיבת פוניבז'

11 יום לאחר הכרעת השופט בדימוס דוד חשין - "הבורר" בקרב על גבעת ישיבת פוניבז', מסתמן כי ראש הישיבה שהפסיד בבוררות הגר"ש מרקוביץ' נערך לערער על פסק הבוררוץ.

לפי המידע שהגיע ל'כיכר השבת' ומתפרסם הערב (ראשון) לראשונה, רה"י החליט להוסיף עוד הגנה משפטית מלבד שייצג את הישיבה עד כה, ולהוסיף את עורך הדין אייל רוזובסקי וצוות גדול ממשרדו.

עורכי הדין רן פלדמן ואודי ארצי המייצגים את ישיבת פוניבז' בנשיאות הגר"א כהנמן, קיבלו מוקדם יותר היום (ראשון) את ההודעה על המינוי החדש של עו"ד רוזובסקי שהצעד הראשון שלו בתפקיד המייצג את הגר"ש מרקוביץ' היה פניה לביהמ"ש בבקשה לקבל ארכה נוספת להגיב לפניית פוניבז' לפני מספר ימים, לתת תוקף חוקי לפסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין.

ל'כיכר השבת' נודע, כי הרב מרקוביץ' החליט להוסיף לעצמו עורך דין בכיר, כדי לערער על מספר סעיפים בפסק הבוררות - אמנם במידה ומערערים לבית המשפט על כל הפסק, אזי כל הבוררות יכולה להתבטל, אך הרב מרקוביץ מעוניין לערער על מספר סעיפים מבלי שיהיה צורך להגיע לבית המשפט.

על פי המידע שהגיע לידינו, עורך הדין החדש, יצר קשר עם עורכי הדין של פלג השונאים וכאמור ביקש ארכה, הבקשה הגיעה כדי לנסות להגיע להסדר מול פלג השונאים שייתר את הערעור, כמו לקבל את השם פוניבז' ואולי אף מבנה של הישיבה - ותמורת זאת הוא יתחייב שהוא לא יערער על הפסק, לפלג השונאים, ישנו אינטרס שלא יערערו על הפסק, מכיוון שלמרות שאין הרבה סיכוי שיבוטל הפסק, אך הם כמובן לא רוצים ליטול סיכונים מיותרים וזו הסיבה שהגר"ש מרקוביץ לקח עורך דין חדש שיבוא במגעים עם עוה"ד של הצד השני.

מוועד ההצלה נמסר בתגובה לפרסום: "הפרסום איננו נכון. הישיבה בודקת סוגיות נוספות הנובעות מפסק הדין ולצורך כך הישיבה התייעצה עם עו״ד רוזובסקי וזאת בנוסף לעו״ד בייץ, בוועד ההצלה מכחישים כי הוחלט על ערעור גורף על פסק הבורר".

"לצערנו", אמרו בועד ההצלה: "דווקא בערב זה כשמתקיים כנס אחדות ענק בהשתתפות אלפים בדי-סיטי גורמים המבקשים לחרחר ריב בחרו להפיץ פייק ולנסות לפגוע בקמפיין לטובת בניין הישיבה החדש, הישיבה לא מתכוונת לערער על הפסק של להישאר בגבעה".

לעומת זאת בפלג השונאים טוענים בשיחה עם 'כיכר השבת': "זה ברור שהרב מרקוביץ החליף עורכי דין, כי הוא רוצה ללכת לערעור גם על הגבעה, כעת הוא בודק האם זה אפשרי, זה לא סביר שעורכי הדין שלו ינהלו משא ומתן רק על שם הישיבה ועוד דברים קטנים, הם ככל הנראה הולכים לערער ובשלב הזה, שווה להם להסתיר את זה, בשל כמה אינטרסים כלכליים".

כזכור, לאחר הכרעת הבורר, השופט בדימוס דוד חשין, הגישה ישיבת פוניבז' לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר את פסק הבוררות שקבע כי הישיבה כולה בבעלותו המלאה של נשיא הישיבה, הגאון הרב אליעזר כהנמן.

בהתאם לפסק, נאמר לרה"י הגאון רבי שמואל מרקוביץ' ולעמותת "מסורת התורה" לפנות את מתחם הישיבה בגבעה עד סוף שנת הלימודים (חודש אב הקרוב), כשבנוסף, חויבו הרב מרקוביץ' וישיבתו בתשלום פיצויים בסך 10 מיליון שקלים בתוספת מע"מ לטובת חברת פוניבז', שבבעלות הרב כהנמן.

עורכי הדין אודי ארצי ורן פלדמן במעונו של נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן (צילום: באדיבות המצלם)

המשמעות המשפטית - הגשת בקשה לאישור פסק בוררות בפני בית המשפט היא הליך שגרתי המקובל בחוק הבוררות, שמטרתו להקנות לפסק תוקף של פסק דין מחייב הניתן לאכיפה.

לאחר הגשת הבקשה על ידי ישיבת פוניבז' באמצעות עורכי הדין אהוד ארצי, רן פלדמן ורבקה אריאל, עמדו לרשות הצד השני, הרב מרקוביץ' ועמותת מסורת התורה, 15 ימים להגיב.

במסגרת תגובתם, הם יכולים להתנגד לאישור, להגיש בקשה רשמית לביטול פסק הבוררות או לחילופין להודיע על הסכמה. כעת כאמור, עורך הדין החדש מבקש ארכה נוספת מביהמ"ש להתייחס לבקשה כשהצעד מאותת על המשך הדרך - הליכה לערעור.

14
אותנו זה כן מענין
חיים
13
תתחיל ישיבה חדשה . חתמת על בוררות , יש פסק . קבל בכבוד , והתחל לימוד תורה במקום אחר. לא צריך להתחפר במקום שיביא מחלוקות התורה שלך יכולה לגדול בהמון מקומות אחרים מה היה אומר מייסד הישיבה הרב הגאון זצוקל ?
א מ
בכל בוררות יש גם כן אופציה לערער
קובי
יש פסק אחד והוא פסק דין תורה...
יוני
בדיוק כך כל מילה בסלע!!
אשרי העם שככה לו
12
חבל להגיש ערעור. קלושים הסיכויים שפסק הבוררות יבוטל.
מוטי
11
יש דבר שלא רבים יודעים אבל הרב שך והרב אלישיב היו בדעה שר"ש מרקוביץ צודק ולקחת אחד אשר שנה ופרש חמור מכולם שיכריע ועוד שהמינוי נעשה על ידי עוכר הדת אהרון ברק על זה צריך ממש קריעה "על אלה אני בוכיה"
רבויתי צריך לעשות קריעה!!!!!
סוף סוף אחד שמבין באמת
אשרי הדור שלא יתום
10
פתאום מותר לפנות לערכאות?
מנחם
9
נו נו, עוד מריחת זמן של כמה ימים ע"י מינוי חדש של עו"ד שגם בסוף הוא יפרוש, ולא יגיש ערער.... דברים ידועים... ינסה למרוח עד אחרי אלול תשפ"ו כדי לא לפנות את בני ברק
אנונימי
8
לא מעניין המריבות שלכם תריבו עד ביאת המשיח זה אתר של חדשות לא של חדשות בית הדין
דתי
7
לא מבין? אם הולכים לבורורות וחותמים על זה שמקבלים את הפסק ,למה שוב מלחמה. הרי זה הסכם שמקובל על כולם...
רפי
6
מה ??? להמשיך את המחלוקת עוד ארבעים שנה , לא מספיק מה שהיה עד היום .
יהודי
5
איזה נוסח משכנע 'מסתמן' - 'שוקל' 'לבדוק' את פסק הבוררות - 'אם יקבל משוב חיובי' - 'יערער' ????
ישיבישער
4
מייסד הישיבה זצ"ל היה איש של שלול ואחווה בזכותו גם חסידים ואפילו מבני עדות המזרח באו לפוניבז וזאת הייתה מגמתו ונדמה שזה מה שהוא היה רוצה שפוניבז תחזור להיות פשוט מקום תורה לא הקשקופע (תזכרו שהוא בכלל היה מתון ורחוק מקנאות) או פוליטיק עם שיעורים טובים כמו שהיה בתחילה פשוט מקום לימוד
שולם
3
"בית המשפט מכבד ומקבל את ממצאיו העובדתיים של כב' הבורר, כפי שפורטו בפסק הבוררות. יחד עם זאת, מכוח עקרון המידתיות וכיבוד הדין החלוט, יש להתערב בהשלכותיו האופרטיביות של הפסק. התוצאה המשפטית היא כדלקמן: תחולה פרוספקטיבית (מכאן ואילך): משקל מעשי יינתן אך ורק להפרות שאירעו החל משנת 2017 ואילך, שכן פסק בג
ישי
2
אינני תלמיד לכם ולא מצדד במאן דהו אבל מה עם חילול השם הנורא?? האם מי שיוותר ויעשה למען השם יתברך שמו לא יותר חשוב? ...לא הייתי שולח את ילדי ללמוד במקום מחלוקת שנאה זה לא התורה
אריה
1
מי שגורש מהגבעה, למה לחזור לנסות לאכול את הדג?
האב רחמונעס

