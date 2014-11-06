הקרב האחרון של "אם הישיבות": מינוי עו"ד חדש ויציאה לקמפיין ענק | הלחץ של טראמפ עוזר: לשכת נשיא המדינה קיבלה בקשת חנינה מראש הממשלה | בירושלים ובני ברק: מעמדי קבלת פנים לעריק ששהה בבידוד 4.5 חודשים | אפשר גם אחרת: לא תאמינו - אבל כך התקיים הדינר של באבוב | בנוכחות האדמו"ר וקהל אלפים: ח"כ גולדקנוף בביצוע ליצירה של יוסלה (מעייריב)
11 ימים לאחר בקשת ישיבת פוניבז' מביהמ"ש לאשר את פסק הבוררות, ראש הישיבה שהפסיד הוסיף צוות עורכי דין חדשים שייצגו את הישיבה | הערכה: פניה של הישיבה למשא ומתן עם הצד השני על מספר סעיפים, אך על פי תגובת 'ועד ההצלה': "לא נערער על ההחלטה לעזוב את הגבעה" • פרסום ראשון (עולם הישיבות)