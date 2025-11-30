אחרי שנאסר על ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ' ועל העמותה שלו להשתמש בסמליה המסחריים של פוניבז', בישיבה מצאו שם חדש בעל אוריינטציה ברורה לגבעה - "אם הישיבות". באם הישיבות נערכים לקרב בכל החזיתות למען עתיד הישיבה שגורלה לעת עתה טרם ברור. הערב מתקיים אירוע עצום במתחם ה-די סיטי במישור אדומים בהשתתפות כמעט כל בוגרי הישיבה כשבמקביל רה"י הצטייד בצוות עורכי דין חדש לקראת מה שנראה כמו הליכה לקרב מאסף בבית המשפט בניסיון לבטל את פסק הבוררות שניתן על ידי הבורר דוד חשין. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

תזמון זה עניין של טיימינג

שבועות ספורים אחרי בקשתו המפורשת של נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ מנשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג לחנון את רה"מ נתניהו ולבטל את הפארסה המשפטית המתנהלת סביבו שנים ארוכות, רה"מ נתניהו הגיש בקשת חנינה רשמית מהרצוג - שהתחייב לבחון אותה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

4.5 חודשים בבידוד

לאור סירובו של אסיר עולם התורה הרב קופמן, ללבוש את מדי צה"ל בכלא הצבאי, הוא בילה את כל שהותו ותקופת מאסרו בבידוד מוחלט. הערב נערכו לכבודו מעמדי קבלת פנים ברחובה של עיר, הן בבני ברק והן בירושלים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

דינר מסוג אחר

חסידות באבוב ערכה דינר מיוחד בכמה מובנים. במקום האירועים הנוצצים והמפוארים מלווי ארוחות הפאר, בחסידות הוכיחו שאפשר גם אחרת: כל הפרטים המרתקים מהדינר הייחודי - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ח"כ יצחק רוזנבלט

יו"ר אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף הצליח לרגש את רבבות חסידי גור, שהשתתפו בשמחת בית גור בשבוע שעבר. גולדקנופף שידוע בכשרונו המוזיקלי ביצע באומנות, לעיני האדמו"ר מגור את היצירה "בריך שמיה" - אותה יצירה מפורסמת של החזן יוסל'ה רוזנבלט זכרו לברכה. הקהל עצר את נשימתו לרגע והאזין בשקיקה. התיעוד והפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.