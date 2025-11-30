עו"ד בייץ הוא עורך דין שייצג את הרב מרקוביץ' בהליך בוררות משפטי מול ישיבת פוניבז'. הייצוג התמקד בסכסוך משפטי שהתנהל בפני בורר, והתאפיין בטיפול בסוגיות משפטיות מורכבות הקשורות למוסדות תורניים.

ב-30 בנובמבר 2025 פורסם כי עו"ד בייץ הוחלף מתפקידו כעורך הדין המייצג של הרב מרקוביץ'. ההחלפה בוצעה לקראת הגשת ערעור על פסק הבוררות בבית המשפט האזרחי. מהלך זה משקף שינוי באסטרטגיה המשפטית של הרב מרקוביץ' במעבר משלב הבוררות לשלב הערעור בבית המשפט.

הסכסוך המשפטי בין הרב מרקוביץ' לישיבת פוניבז' עבר שלבים משפטיים שונים, כאשר עו"ד בייץ ליווה את הצד המיוצג במהלך שלב הבוררות. בוררות היא הליך משפטי חלופי לבית המשפט, שבו הצדדים מסכימים להכריע את המחלוקת בפני בורר פרטי במקום שופט.

החלפת עורך דין בשלב המעבר מבוררות לערעור בבית המשפט היא תופעה מקובלת במערכת המשפט. לעיתים, עורכי דין שונים מתמחים בשלבים שונים של ההליך המשפטי, או שהלקוח מחליט על שינוי בייצוג מטעמים אסטרטגיים או מקצועיים.