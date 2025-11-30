ישיבת אם הישיבות היא גלגולה החדש של ישיבת מסורת התורה בראשות הגר"ש מרקוביץ', לאחר שרה"י הפסיד בבוררות לגיסו הגר"א כהנמן שקיבל לידיו את השליטה בכל מוסדות ונכסי חברת ועמותת פוניבז' מייסודו של נשיא הישיבה ומייסדה הגרי"ש כהנמן זצוק"ל.

בפסק הבוררות נאסר על הרב מרקוביץ' להשתמש בסמל המסחרי פוניבז' ולכן הוחלט לכנות את הישיבה בשם חדש בעל משמעות וזיקה ברורה לגלגול האם של הישיבה. פוניבז' נחשבה מאז היווסדה ל"אם הישיבות" ומשם שמה החדש של ישיבת מסורת התורה.