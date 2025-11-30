תגובות סוערות במערכת הפוליטית, מימין ומשמאל, לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מהנשיא הרצוג. בינתיים הצפי להחלטה בנושא הוא מספר שבועות, ובסביבת נתניהו שוקלים בינתיים לבקש את הפחתת ימי העדות.

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בסרטון לבקשת החנינה: "קורא לנשיא הרצוג: אתה לא יכול לנתניהו חנינה בלי הודאה באשמה, הבעת חרטה ופרישה מיידית מהחיים הפוליטיים".

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, שהתבטא בעבר לא אחת על סאגת משפט נתניהו, הגיב היום בשיחה עם N12 כי "הנשיא ישקול את זה, אני בטוח".

יו״ר הדמוקרטים, אלוף (מיל׳) יאיר גולן הגיב לבקשת החנינה: ״לא ביבי, לא. הדרך היחידה לאחדות בעם היא בעצירת מכונת השנאה והרעל, בעצירת פירוק מערכות החוק והדמוקרטיה - והדרך הזו מתחילה בהתפטרותך ועזיבתך את החיים הציבוריים בישראל.

"אחרי שש שנים של משפט, אחרי עשור ששיקרת שלא היה כלום - ולא יהיה כלום - עתה מסתבר שאתה מפחד מהאמת. עסקת החליפין היחידה היא שתיקח אחריות, תודה באשמה ותשחרר את המדינה לנשום ולהשתקם. רק כך תושג אחדות בעם. ולהרצוג - אני קורא לך מכאן - אל תירק בפרצופו של הציבור הדמוקרטי בישראל - חנינה נשקלת אך ורק אחרי לקיחת אחריות וחרטה.״

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "אני תומך בבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה נתניהו לנשיא המדינה הרצוג, וקורא לנשיא להיענות לה ולהביא לסיום האישומים המשפטיים שנולדו בחטא ויצרו שסע קשה שמפלג את העם.