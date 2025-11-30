תגובות סוערות במערכת הפוליטית, מימין ומשמאל, לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מהנשיא הרצוג. בינתיים הצפי להחלטה בנושא הוא מספר שבועות, ובסביבת נתניהו שוקלים בינתיים לבקש את הפחתת ימי העדות.
יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בסרטון לבקשת החנינה: "קורא לנשיא הרצוג: אתה לא יכול לנתניהו חנינה בלי הודאה באשמה, הבעת חרטה ופרישה מיידית מהחיים הפוליטיים".
נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, שהתבטא בעבר לא אחת על סאגת משפט נתניהו, הגיב היום בשיחה עם N12 כי "הנשיא ישקול את זה, אני בטוח".
יו״ר הדמוקרטים, אלוף (מיל׳) יאיר גולן הגיב לבקשת החנינה: ״לא ביבי, לא. הדרך היחידה לאחדות בעם היא בעצירת מכונת השנאה והרעל, בעצירת פירוק מערכות החוק והדמוקרטיה - והדרך הזו מתחילה בהתפטרותך ועזיבתך את החיים הציבוריים בישראל.
"אחרי שש שנים של משפט, אחרי עשור ששיקרת שלא היה כלום - ולא יהיה כלום - עתה מסתבר שאתה מפחד מהאמת. עסקת החליפין היחידה היא שתיקח אחריות, תודה באשמה ותשחרר את המדינה לנשום ולהשתקם. רק כך תושג אחדות בעם. ולהרצוג - אני קורא לך מכאן - אל תירק בפרצופו של הציבור הדמוקרטי בישראל - חנינה נשקלת אך ורק אחרי לקיחת אחריות וחרטה.״
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "אני תומך בבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה נתניהו לנשיא המדינה הרצוג, וקורא לנשיא להיענות לה ולהביא לסיום האישומים המשפטיים שנולדו בחטא ויצרו שסע קשה שמפלג את העם.
"ישראל מתמודדת היום עם מציאות ביטחונית מורכבת מאי פעם: אויבים ישנים מנסים לשקם את כוחם, בעוד שכוחות חדשים בסביבה מנסים לעלות במטרה לאיים על ביטחון אזרחי ישראל. בעת הזו, נדרשת הנהגה מאוחדת שמרוכזת באיום האסטרטגי העומד בפנינו.
"הענקת חנינה, כפי שגם ציין נשיא ארה"ב, היא הדרך היחידה לסיים את הקרע העמוק שמלווה את החברה הישראלית כעשור, ולאפשר למדינה להתלכד מחדש מול האתגרים וההזדמנויות שעומדים בפנינו. בנימין נתניהו זכה באמון העם פעם אחר פעם ויש לאפשר לו להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל מול כל האתגרים בפניהם היא ניצבת. אני קורא לנשיא הרצוג לתמוך בהחלטה שתאפשר למדינת ישראל להמשיך מאוחדת קדימה".
חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד הגיבה לבקשה: "אדוני רה״מ למה להגיש בקשת חנינה?? למה לאפשר להטיל בך דופי על לא עוול בכפך? אני כואבת ומושפלת נוכח הגשת החנינה. המשפט שלך גדול ממך ומכולנו. אתה הוכחת את רדיפתך ואת רדיפת הימין באופן שאין לתאר. רק בשבועות האחרונים היקף הרדיפה והשקרים ניגלו במלוא זוועתיותם. לא מגיע לצמרת הפרקליטות, לשי ניצן, למנדלבליט ולאלשיך שייחסך מהם ביקורת נוקבת בפסק הדין. חבל. כה חבל".
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "החנינה לראש הממשלה נתניהו - קריטית לביטחון המדינה. הרפורמה במערכת המשפט ובפרט בפרקליטות המושחתת והמסואבת, שייצרה את תפירת תיקי נתניהו - קריטית לביטחון המדינה. אין סתירה בין השתיים - שתיהן גם יחד חשובות".
