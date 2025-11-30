כיכר השבת
שלב אחר שלב: כך צפוי להתנהל הליך החנינה בשבועות הקרובים | מקורבי נתניהו: "לא מודה באשמה"

השלבים, הגורמים המעורבים, חוות הדעת הנדרשות והמסלול המלא עד להחלטת הנשיא | בית הנשיא פרסם תרשים מפורט על ההליך הצפוי אחרי בקשת החנינה של נתניהו | מקורבי ראש הממשלה: "אין בבקשה הודאה באשמה או בעובדות" (בארץ)

הרצוג וטראמפ, בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בבית פרסמו היום (ראשון), זמן קצר אחרי פרסום ההודעה על בקשת החנינה שנשלחה מנתניהו, על ההליך הצפוי עד להחלטה. מדובר בהליך שעלול להימשך מספר שבועות.

לפי ההודעה, אחרי שבבית הנשיא מתקבלת בקשת חנינה הבקשה מועברת למחלקת החנינות במשרד המשפטים.

מחלקת החנינות פונה לגורמים הרלוונטיים לצורך איסוף מידע וגיבוש חוות דעת. בין הגורמים הרלוונטיים במקרי הצורך: שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, גורמי רווחה, רפואה, רשות האכיפה, הגבייה ועוד.

בהמשך חוות הדעת של מחלקת החנינות עוברת לשר המשפטים, המגבש חוות דעת מטעמו. באם חל ניגוד עניינים - על הממשלה למנות שר אחר שידון במקרה.

לאחר שיש חוות הדעת של שר המשפטים, זו מועברת ללשכה המשפטית בבית הנשיא. הלשכה המשפטית בבית הנשיא בודקת את תיק החנינה, מבצעת השלמת פרטים ובירור במידת הצורך, ומעבירה את התיק ליועצת המשפטית לנשיא המדינה.

בכך לא נגמר ההליך. במידת הצורך, נערכים בירורים ובדיקות מול מחלקת החנינות במשרד המשפטים, או גורמים רלוונטיים נוספים להשלמת החומרים ולקבלת התייחסות נוספת.

התרשים שפרסם בית הנשיא

בסופו של תהליך חוות הדעת של היועצת המשפטית מועברת לנשיא המדינה, בצירוף תיק החנינה וכל החומרים הנדרשים לצורך קבלת החלטתו.

בשלב הזה ישנן שתי אופציות. במקרים שבהם החליט הנשיא להענות לבקשת החנינה - הוא חותם על כתב ההקלה. כתב ההקלה מועבר לשר המשפטים או לשר שהוסכם במקומו לחתימת קיום, והודעה על החלטת הנשיא נשלחת בכתב אל הפונה בצירוף כתב ההקלה.

במקרים שבהם החליט הנשיא שלא להענות לבקשת החנינה, הודעה מנומקת על החלטת הנשיא נשלחת בכתב לפונה.

1
מי שצריך משפט זה מערכת המשפט
חחח

