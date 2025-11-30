ראש הממשלה נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

דרמה חסרת תקדים במערכת הפוליטית: ראש הממשלה נתניהו, הגיש היום (ראשון) בקשת חנינה מהנשיא הרצוג, באמצעות עורך דינו עמית חדד.

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, הנשיא טראמפ בעת ביקורו בישראל, ביקש מהנשיא הרצוג בנאומו בכנסת, שייתן חנינה לראש הממשלה. כמה שבועות לאחר הביקור, הנשיא טראמפ אף שיגר אגרת מיוחדת לנשיא הרצוג ובה עלתה שוב בקשת החנינה, אך אז הנשיא הרצוג הבהיר, כי עד שראש הממשלה נתניהו לא יגיש בקשה רשמית, הוא לא יוכל לעסוק בעניין החנינה. כעת כאמור מועברת בקשת החנינה על פי הכללים, למחלקת החנינות במשרד המשפטים שתרכז גם את חוות הדעת הרלוונטיות מהגורמים השונים במשרד המשפטים, ולאחר מכן הן יועברו ליועצת המשפטית של בית הנשיא וצוותה להכנת חוות דעת נוספת לנשיא המדינה. שלב אחר שלב: כך צפוי להתנהל הליך החנינה בשבועות הקרובים | מקורבי נתניהו: "לא מודה באשמה" חזקי שטרן | 13:41 ונצואלה מגיבה לאחר ההכרזה הדרמטית של טראמפ: "השמיים ייסגרו" אריה רוזן | 14:28 בבית הנשיא מציינים, כי מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש. הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאור חשיבות הבקשה יוצאת הדופן והשלכותיה – מופצים בזה המסמכים לציבור. בקשת החנינה שהגיש נתניהו

הנשיא הרצוג כאמור קיבל את בקשת החנינה, וכעת הוא צריך לשקול אם לקבלה או לדחותה, במידה ויחליט לקבלה, סביר להניח שיוגשו עתירות רבות לבג"ץ, שיצטרך לבחון את חוקיות ההחלטה.

נתניהו התייחס לבקשה בוידיאו שהפיצו אנשי לשכתו. "אזרחי ישראל כמעט עשור עבר", פתח נתניהו ואמר: "מאז החלו החקירות נגדי, המשפט בעניני מתנהל קרוב לשש שנים והוא צפוי להימשך עוד הרבה שנים, ככל שהראיות והעדויות המזכות שמקריסות לחלוטין את טיעוני השווא נגדי - קורסות בבית המשפט".

עוד אמר נתניהו: "הכי טוב לי היה להמשיך את המשפט, מכיוון שהתשתית הראיתית נגדי בוצעה תוך ביצוע עבירות חמורות, האינטרס שלי היה להמשיך עד התהליך עד הסוף, עד לזיכוי המלא".

לדבריו: "המציאות הביטחונית, האינטרס הלאומי, מחייב אחרת, מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים אדירים והזדמנויות, וכדי לנצל את ההזדמנויות נדרשת אחדות לאומית, המשך המשפט קורע את העם, סיום המשפט ינמיך את הלהבות ויקדם פיסוי רחב, שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לו".

"מה שקרה בזמן האחרון", הבהיר נתניהו, "הכריע את הכף, וזאת בשל כך שאני נדרש להעיד שלוש פעמים בשבוע, זו דרישה בלתי הגיונית, כמו כן עמדו לנגד עיניי, היו הפניות של הנשיא טראמפ לנשיא המדינה, ההזדמנויות שיש עכשיו לא בטוח שיחזרו ולכן הגשתי את החנינה".

דבריו של ראש הממשלה | צפו ( צילום: דוברות הליכוד )

השר לביטחון לאומי בן גביר, בירך וכתב: "משפטו של ראש הממשלה נתניהו המתנהל כעת, הפך זה מכבר למשפטה של הפרקליטות, שקלונה, תפירותיה הגסות, עבריינותה, ומעשיה הפליליים נחשפים לעין הציבור שבוע אחר שבוע במשפט. ולמרות שאני סבור כי מגיע לרה״מ זיכוי מלא וניקוי השחיתות בפרקליטות, מתוך אחריות לאומית, אני תומך בבקשת החנינה".

התנועה לאיכות השלטון מיהרה להגיב וכתבה: "אנו קוראים לנשיא המדינה לדחות את הבקשה באופן מיידי וחד משמעי. חנינה באמצע הליך משפטי מהווה פגיעה קטלנית בשלטון החוק ובעיקרון השוויון בפני החוק - נשמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית. מתן חנינה לראש ממשלה הנאשם בעבירות חמורות של מרמה והפרת אמונים, ישדר מסר ברור שיש אזרחים שמעל החוק".

עוד נאמר בהודעה: "ישראל היא מדינה ריבונית עם מערכת משפט עצמאית ומפוארת. גורלו המשפטי של כל אזרח, לרבות ראש הממשלה, חייב להיקבע אך ורק על בסיס הראיות בבית משפט עצמאי. אנו קוראים לנשיא הרצוג לעמוד איתן מול הלחצים ולהגן על הדמוקרטיה הישראלית."

כזכור וכפי שדווח, נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל לפני מספר שבועות איגרת חתומה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקורא לו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה מטעמו של הנשיא נמסר כי "נשיא המדינה מכבד מאוד את הנשיא טראמפ, הוא שב ומביע את הערכתו על תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ותרומתו העצומה להשבת החטופים, שינוי פני המזרח התיכון ועזה, ושמירה על ביטחונה של מדינת ישראל".

עוד נמסר מבית הנשיא כי "מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כפי שהבהיר נשיא המדינה לא פעם, על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים".

איגרת החנינה לנתניהו של הנשיא טראמפ

תרגום האיגרת

הוד מעלתו יצחק הרצוג

נשיא מדינת ישראל

ירושלים

אדוני הנשיא,

לכבוד הוא לי לכתוב לך בתקופה היסטורית זו, לאחר שהשגנו יחד שלום, אותו חיפשנו במשך 3,000 שנה לפחות. אני מודה לך, ולכל הישראלים, שוב, על האירוח החם והאדיב, ומתייחס לנושא מרכזי בנאומי בכנסת.

בעוד מדינת ישראל הגדולה והעם היהודי המדהים עוברים את התקופות הקשות ביותר של שלוש השנים האחרונות, אני קורא לך לחון באופן מלא את בנימין נתניהו, שהיה ראש ממשלה אדיר והחלטי בזמן מלחמה, וכעת מוביל את ישראל לתקופת שלום, הכוללת את המשך עבודתי עם מנהיגים מרכזיים במזרח התיכון כדי להוסיף מדינות רבות נוספות לעולם, תוך שינוי הסכמי אברהם.

ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל אל מול יריבים חזקים והתנגדויות ארוכות, ותשומת ליבו אינה ניתנת להסחה שלא לצורך.

בעוד שאני מכבד לחלוטין את עצמאותה של מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה, אני מאמין ש"התיק" הזה נגד ביבי, שנלחם לצידי זמן רב, כולל נגד יריבתה הקשה מאוד של ישראל, איראן, הוא העמדה לדין פוליטית ולא מוצדקת.

יצחק, יצרנו מערכת יחסים נהדרת, שאני אסיר תודה עליה ומכבד אותה מאוד, והסכמנו מיד עם השבעתי בינואר שהמוקד צריך להיות בהחזרת בני הערובה הביתה ובחתימה על הסכם השלום.

כעת, לאחר שהשגנו הצלחות חסרות תקדים אלה, ושומרים על חמאס תחת שליטה, הגיע הזמן לאפשר לביבי לאחד את ישראל על ידי מתן חנינה לו, וסיום הלוחמה המשפטית אחת ולתמיד.

תודה על תשומת הלב לעניין זה.

בברכה,

דונלד ג'יי טראמפ, נשיא ארה"ב של אמריקה.