בתום בחירות דרמטיות לוועידת ומרכז הליכוד, ראש סניף הליכוד בבני ברק יעקב וידר הודיע הערב (שלישי) כי ככל הנראה הפסיד את מקומו על חודו של קול בבחירות שנערכו היום בוועידת הליכוד.

בפוסט בפייסבוק כתב וידר: "מלבד ההתערבות הבוטה בהליך הפנימי של הליכוד מצד מפלגות זרות ובהם עוזרי ח"כים ובכירים במפלגה - העסקנים שפכו הרבה מאוד כסף, ובהם משאבים ציבוריים, במטרה להסיט מהדרך את היחידי שנאבק בהם ללא מורא ולא מאפשר להם לגנוב את כספי הציבור".

בתום ספירת הקולות, אלישיב רבין, נציגו של השר שלמה קרעי זכה ב-79% עם 374 קולות במועצת הליכוד, ואילו וידר קיבל 169 קולות בלבד. בבחירות למרכז הליכד זכה צבי פישבך נציגו של קרעי ב-389 קולות, ואילו אסור קיבל 147 קולות בלבד.

אלישיב רבין כיהן בתפקיד מזכיר סיעת ש"ס בכנסת עד שפוטר בעקבות תמיכתו במפלגת יחד בראשות אלי ישי, והוא אחיו של מאיר רבין מפרשת הולילנד -אולמרט.

בבחירות בירושלים הצביעו עד כה- 1,960 מצביעים מתוך כ-7,000. שעת ההצבעה הוארכה עד 23:00. קלפי מס' 16 נפתחה ללא נוכחות משקיפים. ח"כ הלוי פנה לאב בית הדין קליינר שהודיע כי במידה ויתגלו אי סדרים - הקלפי תיפסל.