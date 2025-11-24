סערה במליאת הכנסת: חברת הכנסת נעמה לזימי מ"הדמוקרטים" סולקה היום (שני) מהפודיום במליאה, לאחר שכינתה את תנועת הליכוד - "ארגון פשע".

"אני רוצה לומר משהו למי שקוראים לעצמם חברי מפגת הליכוד", היא אמרה במהלך דבריה, "אבל למעשה הם מזמן חברים בארגון פשע".

סגן יו"ר הכנסת אליהו רביבו, שניהל את הישיבה, ביקש ממנה: "חזרי בך בבקשה. אני מבקש ממך שתחזרי בך". לזימי סירבה: "אני לא אחזור בי משום דבר. כל הקודים של ארגון פשיעה, תגיד לי אם אני טועה".

רביבו המשיך: "לא דיברת על קודים, דיברת כהגדרה שהליכוד זה ארגון פשיעה". לזימי התעמתה עמו: "איך אתה מגדיר את התנועה הזו שכולם שם עבריינים?"

רביבו השיב: "תנועה יהודית דמוקרטית", ולזימי המשיכה: "במקום שבו לשכת ראש הממשלה עובדת כולה במדינת אויב, קטאר, כדי להרוויח כסף בתקופת מלחמה וכולכם שותקים, זה לא קודים של ארגון פשיעה, תגיד לי? מאי גולן נתפסה בקלוקלה בתחקיר מטורף של יוסי מזרחי".

רביבו דחק בה שתחזור בה מדבריה: "אני עומד על כך שתשלימי את דברייך אבל תוכלי לעשות את זה רק אחרי שתחזרי בך". משסירבה לחזור בה, קרא רביבו להוריד אותה מהדוכן.

הוא פנה לאנשי המשמר: "תורידו אותה מהדוכן, לסגור את המיקרופון. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, ושניה ושלישית. יש גבול. יש גבול לזילות".

רביבו המשיך: אפשרתי לך דקה שלימה לחזור בך, לאיזו תחתית את רוצה להוריד את הבית הזה? תוציאו אותה מפה, חוצפה, תוציאו אותה".