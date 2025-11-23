( צילום: יחידת הכלבנים לישראל )

החיפושים אחר הילדה היימנוט קסאו, שעקבותיה נעלמו לפני כמעט שנתיים בהיותה ילדה בגיל 9, התחדשו היום (ראשון) על ידי משטרת ישראל ויחידת הכלבנים לישראל, בפיקודו של יקותיאל מייק בן יעקב. הללו קיימו מבצע חיפושים והעלאת מודעות בהשתתפות חברי כנסת.

החיפושים התרכזו בגזרת צפת, שם נראתה הילדה לאחרונה. בחיפושים היום השתתפו חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית: צגה מלקו מהליכוד, צביקה פוגל מעוצמה יהודית, נאור שירי מיש עתיד) ויצחק קרויזר מעוצמה יהודית. ירום קסאו, אחותה של היימונט, שיתפה היום, בריאיון לערוץ I24NEWS, שבמשפחתה דורשים שתגדיר את האירוע כ"חטיפה" ולא רק כ"היעדרות".

היא הסבירה שזה לא אותו הדבר, ושבמקרה שהאירוע יוגדר כחטיפה החיפושים יוכלו להתבצע באופנים רחבים יותר, וכך גם חקירת ההיעדרות.

הילדה היא בת למשפחה שעלתה מאתיופיה לפני מעט יותר מ-4 שנים. היא נעדרה כאומר לפני כמעט שנתיים באזור צפת לאחר שיצאה מביתה. מאז גורלה אינו ידוע.

בשנתיים האחרונות נערכו חיפושים נרחבים רבים אחרי הילדה. בין היתר אף הוצע פרס כספי גבוה מאוד של מאות אלפי שקלים למי שיביא מידע שיוביל למציאתה.