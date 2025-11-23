כיכר השבת
ח"כים הצטרפו

נפתח מבצע חיפושים נוסף אחרי הילדה הנעדרת: "מבקשים שיוגדר כחטיפה"

כמעט שנתיים אחרי שנראתה לאחרונה, נערך היום מבצע חיפושים בהשתתפות חברי כנסת אחרי הילדה היימנוט קסאו, בת 9 בהיעלמותה בצפון | אחותה שיתפה בדרישת המשפחה  - להגדיר את האירוע כחטיפה ולא רק כהיעדרות (בארץ)

7תגובות
(צילום: יחידת הכלבנים לישראל)

החיפושים אחר הילדה היימנוט קסאו, שעקבותיה נעלמו לפני כמעט שנתיים בהיותה ילדה בגיל 9, התחדשו היום (ראשון) על ידי משטרת ישראל ויחידת הכלבנים לישראל, בפיקודו של יקותיאל מייק בן יעקב. הללו קיימו מבצע חיפושים והעלאת מודעות בהשתתפות חברי כנסת.

החיפושים התרכזו בגזרת צפת, שם נראתה הילדה לאחרונה. בחיפושים היום השתתפו חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית: צגה מלקו מהליכוד, צביקה פוגל מעוצמה יהודית, נאור שירי מיש עתיד) ויצחק קרויזר מעוצמה יהודית.

ירום קסאו, אחותה של היימונט, שיתפה היום, בריאיון לערוץ I24NEWS, שבמשפחתה דורשים שתגדיר את האירוע כ"חטיפה" ולא רק כ"היעדרות".

(צילום: יחידת הכלבנים לישראל)
(צילום: יחידת הכלבנים לישראל)

היא הסבירה שזה לא אותו הדבר, ושבמקרה שהאירוע יוגדר כחטיפה החיפושים יוכלו להתבצע באופנים רחבים יותר, וכך גם חקירת ההיעדרות.

הילדה היא בת למשפחה שעלתה מאתיופיה לפני מעט יותר מ-4 שנים. היא נעדרה כאומר לפני כמעט שנתיים באזור צפת לאחר שיצאה מביתה. מאז גורלה אינו ידוע.

בשנתיים האחרונות נערכו חיפושים נרחבים רבים אחרי הילדה. בין היתר אף הוצע פרס כספי גבוה מאוד של מאות אלפי שקלים למי שיביא מידע שיוביל למציאתה.

(צילום: יחידת הכלבנים לישראל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
איך אפשר להצטרף?
דב
6
הלוואי וימצאו אותה
רחל
5
יאחם השם לחשוב מה שלום ילדה מה עעובאת משפחה יום יום תפרסמו תמונה ,תבקדו תלמידי בית אהן ךהתלפלל 0לל עליה
ילדה שנחטפפה נעדרת.
4
מה קרה שחברי כנסת נזכרו בה בגל הבחירות המתקרבות
איתמר
3
אין הבדל בינה לבין החטופים שהיו לנו בעזה צריך לעשות הכל למצוא אותה זה לא יכול לעבור ככה שילדים נעלמים והכל ממשיך כרגיל
יחיאל
2
הלב לא יכיל להכיל את הכאב של ההורים . הלוואי שתימצא בריאה במהרה. למה לא הגדירו אותה כחטופה?? לא יכול להיות שילדה קטנה נעלמת ואין קצה חוט כל כך הרבה זמן.💔💔💔
שרה
1
תחפשו אותה בכתות אוליי חטפו אותה לכת בחו'ל לא לשלול את האפשרות הזאת אוליי גם יכול להיות שהעבירו אותה למסעדות חרגים מזרם הקיצוניים. ליבדוק את כל האפשרויות מכל המגזרים כי לכו תדעו מי באמת חטף אותה. ואו שזה פסיכופסט פדופיל
אנונימי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר