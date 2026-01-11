כיכר השבת
״טראמפ סינדל את עצמו״: האם ארה״ב בדרך לתקיפה באיראן, ומה יקרה אם היא תהסס

בראיון ל״כיכר FM״ אצל אלי גוטהלף, יקי דיין מעריך: ״זו לא השאלה אם, אלא מתי״, ובהמשך, אנשי הרב לייבל מסבירים את המתווה שיכול להפוך את משבר הגיוס, ובסיום, ד״ר איתי שוורץ מפרק את המיתוסים על התקרחות ומסביר מה באמת עובד (כיכר FM)

טראמפ ונתניהו בפלורידה (צילום: הבית הלבן)
בתוכנית של ״כיכר FM״, אלי גוטהלף לא מסתפק בכותרות שכבר נלעסו בכל מהדורה.

האם בדרך לתקיפה ב החלק הדרמטי ביותר בסיפור האיראני עובר כרגע דרך וושינגטון.

אחרי רצף אמירות פומביות, רמיזות והערכות בתקשורת, השאלה האמיתית היא לא ״מה יקרה ברחובות איראן״, אלא האם ארה״ב תעשה צעד שישנה את כללי המשחק.

לשם כך עולה לשידור יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג׳לס, ומשרטט תמונה שמתרחקת מהסיסמאות. דיין מציג טענה חדה: , במילים שלו, יצר מצב שבו הימנעות מצעד כלשהו עלולה לשחוק את ההרתעה האמריקאית. מצד שני, הוא מדגיש, לא חייבים לראות ״נושאות מטוסים״ כדי להבין שארה״ב יודעת לפעול, יש לה קשת רחבה של כלים, מסייבר ועד לחץ כלכלי משמעותי על סקטורים קריטיים.

בין השאלות שעלו בשיחה

  • האם באמת מדובר בשאלה של ״אם״ או ״מתי״
  • אילו סוגי תקיפה אפשריים בלי כניסה קרקעית
  • איך תקיפה אמריקאית יכולה להשפיע על רוח המפגינים בתוך איראן
  • מה המשמעות של חיבור בין טראמפ למאסק, במיוחד סביב סטרלינק והמאבק על מידע

המתווה של הרב לייבל והאדמו״ר מקרלין, מה באמת כתוב בין השורות

הפרסום שנחשף ב״״ על מתווה שמנסה לייצר פתרון אחר למשבר הגיוס עורר סערה מיידית, גם בתוך המגזר החרדי וגם מחוצה לו. בתוכנית, אלי גוטהלף מעלה לשיחה את ישראל שילה, סמנכ״ל חינוך ותודעה בארגון ״אחוות תורה״, מקורב לרב לייבל, כדי להבין מה המתווה אומר בפועל, לא רק בכותרות.

הטענה המרכזית של שילו בנויה על שני עקרונות: האחד, שמירה ברורה על מי שיושב ולומד באמת, בלי סנקציות ובלי חרב מתהפכת מעל ראשו. השני, יצירת מסלול רציני ומוגן למי שלא לומד, כזה שמאפשר שירות בלי מחיקה של הזהות החרדית.

אבל השיחה לא מתחמקת מהנקודה הרגישה ביותר, מנגנון הפיקוח. שם, לטענת שילה, נמצאת ההתנגשות האמיתית בין רצון להגן על עולם הישיבות לבין הצורך להודות בקול רם שיש מציאות של ״בחורי ישיבה״ שלא באמת לומדים. זה החלק שמתהפך לבטן, וזה גם החלק שיקבע אם המתווה ייתפס כפתרון או כפיתיון.

בין השאלות שעלו בשיחה

  • מה בדיוק מבדיל את המתווה הזה ממתווים קודמים
  • למה הרב לייבל עדיין לא נותן תמיכה רשמית מלאה, ומה תוקע את זה
  • האם פקודת מטכ״ל לחטיבה החרדית היא תנאי קריטי
  • איך אמור להיראות מסלול שמבטיח ״נכנס חרדי, יוצא חרדי״
  • מה קורה ברגע שבו צה״ל, או גוף אחר, צריך לקבוע מי באמת לומד

הפחד של גברים שלא מדברים עליו, התקרחות

בסוף התוכנית מגיע החלק המפתיע, זה שבדרך כלל נדחק לשיחות מסדרון, אבל יושב על עצבים חשופים אצל המון גברים, גם צעירים. אלי גוטהלף מביא את זה ממקום אישי, ומרים לשידור את ד״ר איתי שוורץ כדי לפרק את הרעש ולענות בשפה ברורה: מה גורם להתקרחות, מה באמת עובד, ומה סתם מיתוס שרץ ברשת.

ד״ר שוורץ מסביר שהתקרחות גברית היא בעיקר עניין תורשתי והורמונלי, ושאין כאן ״מחלה״, אבל יש בהחלט טיפולים מוכחים שמטרתם להאט, לחזק ולעודד צמיחה. הוא מציג את האפשרויות המקובלות, כולל טיפול תרופתי שמפחית את השפעת DHT, טיפול מקומי במינוקסידיל, וטיפולי PRP המבוססים על פלזמה, תוך הדגשה ברורה של יתרונות, חסרונות, והצורך בהתמדה.

בין המיתוסים שנופצו בשידור

  • חפיפה לא גורמת לנשירה
  • כובע או כיפה לא גורמים להתקרחות
  • גילוח לא מחזק את השיער
  • מים חמים או קרים לא משנים את מצב הזקיק
  • שמנים טבעיים ושמפואים ״מבטיחים״ הם בדרך כלל לא טיפול מוכח

להאזנה לתוכנית המלאה, ״כיכר FM״ עם אלי גוטהלף

הפקה: נריה סעדיה

