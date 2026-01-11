בזמן ששלטון הטרור בטהרן טובח במפגינים, וממעט המידע שזורם לתקשורת בעולם נראה שנרשמו אלפי הרוגים ביממות האחרונות, העיניים נשואות לעבר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולשאלה האם יממש את האיום ויסייע בהפלת המשטר.

על פי הדיווח של עמיחי שטיין ב-i24NEWS, הפור נפל וטראמפ החליט לסייע למפגינים האיראניים שיוצאים מדי ערב לרחובות. הוא אכן החליט להתערב, אבל השאלה היא מתי ואיך.

בדיווח נכתב כי הנושא הזה נמצא בדיונים אינטנסיביים שמתנהלים בוושינגטון, הם מנסים להחליט האם הם רוצים לסייע למפגינים באמצעות תקיפה צבאית - כלומר, תקיפת יעד משטר, או בתצורה אחרת שיכולה להיות מתקפת סייבר או באמצעות הכנסת אמצעי 'סטארלינק'.

כמו כן, הנושא בדיונים בצמרת הממשל האמריקני, הדיונים נהיו יותר אינטנסיביים ומשמעותיים אחרי המחאות שהתנהלו במהלך סוף השבוע כשיצאו מאות אלפי מפגינים והיו הרבה הרוגים.

מוקדם יותר היום הטלגרף הבריטי דיווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הוזהר שהצבא האמריקני זקוק לעוד זמן כדי להיערך לתקיפות נגד איראן. בפני הנשיא הוצגו מגוון מטרות שניתן יהיה לתקוף אם יחליט על כך.

אחד מיעדי התקיפה שעלו בדיון, כך על פי הדיווח, הוא פגיעה בגורמי הביטחון שאחראים לדיכוי ההפגנות. לא ברור אם בדיון עלתה אפשרות של פגיעה בגורמים בכירים יותר במשטר.

בתוך כך, גורמים בארה"ב מסרו לעיתון האופוזיציוני המוביל 'איראן אינטרנשיונל' מסר סותר, לפיה מתקפה אמריקנית צפויה באיראן כבר בשבועות הקרובים, בשעה שארה"ב מחזקת את פריסת הצבא שלה במזרח התיכון.

"המקורות אמרו כי כמויות גדולות של ציוד צבאי הועברו לאזור במהלך השבוע האחרון וכי תנועת הנכסים צפויה להימשך בימים הקרובים", נכתב בידיעה.

לפי אותו דיווח, ישראל לא תשתתף בתקיפה הזו אלא אם כן איראן תתכנן לתקוף את ישראל בתמורה להתערבות האמריקנית. לדבריהם, הפעולה צריכה להיות אמריקנית לחלוטין, כאשר ישראל תהיה בעמדת מגננה בעיקר.