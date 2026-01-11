כיכר השבת
"איינשטיין הקטן"

עם דוקטורט בגיל 15: ילד הפלא שמתכנן להעניק לאנושות חיי נצח

לאחר שהשלים דוקטורט בפיזיקה קוונטית בזמן שחבריו לספסל הלימודים בקושי סיימו חטיבת ביניים, לורן סימונס הבלגי מסמן את היעד הבא: מיזוג בין טכנולוגיה לביולוגיה כדי לנצח את הזקנה ולהעניק לאנושות חיי נצח (בריאות)

לורן סימונס (צילום: צילום מסך)

בעוד שבבלגיה מרבית הנערים בגיל 15 עסוקים במבחני בגרות, משחקים וחיי חברה, ד"ר לורן סימונס (Laurent Simons) כבר מחזיק בתואר שאנשים מקדישים לו חיים שלמים. סימונס, המכונה בתקשורת העולמית "איינשטיין הקטן", השלים לאחרונה בהצלחה את ההגנה על עבודת הדוקטורט שלו בפיזיקה קוונטית באוניברסיטת אנטוורפן, ובכך הפך לאחד הדוקטורים הצעירים ביותר בהיסטוריה המודרנית.

אולם עבור סימונס, התואר היוקרתי הוא רק אמצעי להשגת מטרה שאפתנית הרבה יותר, כזו שנשמעת כלקוחה מספרי מדע בדיוני: יצירת "בני-על" (Superhumans). בראיונות שקיים לאחר קבלת התואר, הצהיר הנער כי הוא מתכוון להשתמש בידע שצבר בפיזיקה קוונטית ובבינה מלאכותית (AI) כדי "לתקן" את הביולוגיה האנושית ולמצוא פתרון למוות ולזקנה.

מסלול המראה מטאורי

סיפורו של סימונס אינו זר לכותרות. כבר בגיל 8 הוא סיים את לימודי התיכון, ובגיל 12 כבר החזיק בתואר ראשון בפיזיקה (אותו סיים ב-18 חודשים בלבד במקום שלוש שנים). את עבודת הדוקטורט שלו הקדיש למחקר מורכב על פולרונים בוזוניים (Bose polarons) במצבי צבירה אקזוטיים של חומר, מחקר הדורש יכולות הפשטה וחישוב המצויות אצל מעטים בלבד.

אך למרות הצלחתו הכבירה בפיזיקה תיאורטית, עיניו נשואות כעת לתחום הרפואה והטכנולוגיה היישומית. סימונס כבר נרשם לתוכנית דוקטורט שנייה במינכן, הפעם בתחום המדעים הרפואיים בשילוב בינה מלאכותית.

לורן סימונס בקבלת התואר (צילום: רשתות חברתיות)

זקנה היא בעיה טכנית"

החזון של סימונס מבוסס על התפיסה שהגוף האנושי הוא מערכת שניתן לשדרג. "אני רוצה להחליף חלקי גוף במערכות טכנולוגיות או לשפר אותם בעזרת בינה מלאכותית," הסביר בעבר. לדבריו, הפיזיקה הקוונטית מעניקה לו את הכלים להבין את אבני הבניין של החומר ברמה העמוקה ביותר, בעוד שהבינה המלאכותית תאפשר לו לעבד נתונים ביולוגיים מורכבים כדי לפתח טיפולים מאריכי חיים.

הוריו של לורן, אלכסנדר ולידיה, מלווים אותו במסע יוצא הדופן הזה ומדגישים כי הם דחו הצעות מפתות מחברות ענק בארה"ב ובסין, כדי לאפשר לו להתמקד במחקר אקדמי שישרת את האנושות כולה ולא רק אינטרסים מסחריים.

האם העתיד כבר כאן?

בעוד שהקהילה המדעית עוקבת בסקרנות מהולה בספקנות אחרי הצהרותיו על "חיי נצח", אין עוררין על כך שסימונס מייצג דור חדש של חוקרים - כאלו שאינם רואים גבולות בין דיסציפלינות, מה שלמעשה מייצג חזרה לימי קדם אז היה המלומד בקי בחכמות כולן. השילוב בין המוח המבריק שלו לבין היכולות המתפרצות של הבינה המלאכותית עשוי באמת ובתמים להוביל לפריצות דרך שעד כה נחשבו לבלתי אפשריות.

"זה לא רק מדע," אומרים מקורביו, "זו שליחות. הוא מאמין באמת ובתמים שהדור שלו יוכל להיות הראשון שלא יצטרך לקבל את הזקנה כגזירת גורל."

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
לא יודעת מה המוצא שלו... אבל יש לו קשר ליהודים בדוק.
ריקי

