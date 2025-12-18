מנהיגי האיחוד האירופי התכנסו היום (חמישי) בבריסל לפסגה מכרעת, על רקע אזהרות כי אוקראינה תיוותר ללא משאבים כספיים כבר במהלך הרבעון השני של השנה הבאה.

חוסר במימון צפוי להוביל להפסד של קייב במלחמה, התפתחות הנתפסת באירופה כאיום ישיר על ביטחון היבשת ועל יציבות המדינות החברות באיחוד.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הגיע לבריסל כדי להשתתף בדיונים באופן אישי, צעד המדגיש את דחיפות המצב. המנהיגים מבקשים לגבש תוכנית מימון ארוכת טווח לשנתיים הקרובות, גם במטרה להזים את טענותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בדבר חולשתה של אירופה.

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, הגדיר את המצב כצומת דרכים היסטורי ואמר כי עכשיו עומדת בפני המנהיגים בחירה פשוטה בין כסף היום לבין דם מחר, ולא רק עבור אוקראינה אלא עבור אירופה כולה. לדבריו, על המנהיגים להתעלות לגודל השעה.

ההצעה המרכזית שעל הפרק היא שימוש בנכסי הבנק המרכזי של רוסיה, המוקפאים באירופה מאז תחילת הפלישה, כערבות להלוואת ענק.

מתוך כמאתיים ועשרה מיליארד אירו מוקפאים, כמאה שמונים וחמישה מיליארד מוחזקים בבלגיה. ואולם, ממשלת בלגיה מערימה קשיים ודורשת ערבויות למקרה של תביעות משפטיות עתידיות מצד רוסיה.

ראש ממשלת בלגיה, בארט דה וובר, הודיע כי טרם קיבל מענה לחששותיו לגבי סיכוני נזילות וסיכונים משפטיים, במיוחד לאחר שהבנק המרכזי במוסקבה הגיש השבוע תביעת ענק בסך מאתיים שלושים מיליארד דולר נגד מסלקת יורוקליר הבלגית. ברוסיה טוענים כי הצעדים האירופיים אינם חוקיים ומאיימים לפעול בכל האמצעים להגנת האינטרסים שלהם.

אפשרויות אחרות למימון נראות כרגע מוגבלות. הלוואה המסתמכת על תקציב האיחוד דורשת הסכמה פה אחד, אך הונגריה כבר הבהירה כי תטיל וטו על מהלך כזה. מנגד, גיוס כספים עצמאי על ידי המדינות יכביד על הגירעונות הלאומיים ולא יבטיח יציבות תקציבית לקייב. בשל כך, דיפלומטים מגדירים את השימוש בנכסים הרוסיים כחלופה היחידה האפשרית כרגע, שכן היא אינה מגדילה את החוב הציבורי של המדינות החברות.

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, הבהירה כי בכוונתה להישאר בפסגה עד להשגת הסכם. שרת החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס, העריכה את הסיכויים להסכמה בחמישים אחוזים והדגישה כי האיחוד אינו יכול להרשות לעצמו להיכשל. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ וראש ממשלת שבדיה אולף קריסטרסון הביעו אופטימיות זהירה לגבי היכולת למצוא פתרונות טכניים שיניחו את דעתה של בלגיה ויאפשרו את העברת הכספים.