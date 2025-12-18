כיכר השבת
מחיר הדמים

חור שחור: רוסיה חושפת את מחיר המלחמה האמיתי

רוסיה מודה כי הוצאות המלחמה ב-2025 יזנקו ל-138 מיליארד דולר, המהווים כ-82% מתקציב הביטחון שלה. על פי דיווח באתר Meduza, הנתונים חושפים גירעון מעמיק וצניחה חדה בהכנסות הנפט, בעוד קייב קוראת להגברת הסנקציות כדי למוטט את הכלכלה הרוסית (בעולם) 

מיליארדים עולים באש המלחמה (צילום: ב"מ)

בפעם הראשונה מאז פרוץ הפלישה, הקרמלין חושף את מחיר הלחימה הכבד שמטלטל את היציבות הפיננסית של המעצמה. כפי שדווח לראשונה באתר Meduza, שר ההגנה הרוסי אנדריי בלוסוב הציג נתונים חסרי תקדים, לפיהם ההוצאות הישירות על המלחמה באוקראינה בשנת 2025 צפויות להגיע ל-11.1 טריליון רובל – נתון המהווה למעלה מ-5% מהתמ"ג הרוסי כולו.

המספרים המבהילים מלמדים על "כלכלת מלחמה" במובן הקיצוני ביותר: סך תקציב הביטחון הרוסי ינסוק ל-167.7 מיליארד דולר, כאשר הרוב המוחלט של הכסף – כ-82% – מופנה ישירות לשדה הקרב. מדובר בגידול של כמעט 300% בתקציב הביטחון מאז שנת 2021, זינוק שחונק את ההשקעות האזרחיות והפיתוח הטכנולוגי של המדינה.

הפצצת המכליות הרוסיות (צילום: צבא אוקראינה)

הלחץ על הקופה הציבורית ברוסיה אינו תיאורטי בלבד. הממשל הרוסי מתמודד עם גירעון פדרלי של כ-54 מיליארד דולר, בעוד ה"חמצן" הכלכלי של מוסקבה – הכנסות הנפט והגז – ספג מכה אנושה עם צניחה של 34% בהכנסות בחודש נובמבר בלבד. שירות המודיעין האוקראיני מעריך כי עד כה המלחמה עלתה למשלם המסים הרוסי סכום בלתי נתפס של כ-542 מיליארד דולר, שהם כ-43 מיליארד רובל בכל יום של לחימה.

שר החוץ האוקראיני, אנדריי סיביה, הגיב לנתונים וטען כי רוסיה נכנסת למיתון עמוק עם "בעיות דרמטיות" שניתן לנצל. סיביה ציין כי כמעט מחצית מהכנסות המס של רוסיה משועבדות למכונת המלחמה, והגדיר את התעשייה הצבאית כ"חור שחור" שבולע את עתידה של המדינה. בקייב קוראים כעת למערב להחמיר את הסנקציות, מתוך הבנה שה הרוסית חשופה כעת יותר מאי פעם לקריסה שתאלץ את פוטין לסגת מתוכניותיו.

1
לא נורא מגיע לרוסים שונאי ישראל ממש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
