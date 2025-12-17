כיכר השבת
ברית אסטרטגית בים האדום 

מכה לציר הרשע: המסר הדרמטי של מתנגדי החות'ים בתימן לבכירים ישראלים

"מועצת המעבר" השולטת בדרום תימן ובנתיבי השיט הקריטיים בים האדום, מעבירה מסרים ישירים לירושלים. ההצעה: ברית אסטרטגית נגד איראן, תמורת הכרה בשאיפתם לעצמאות וגשר לממשל טראמפ. האם ישראל בדרך לשותפה חדשה בבאב אל-מנדב? (בעולם, מדיני)

החו'תים משתלטים על ספינה בלב הים האדום (צילום: חות'ים)

ברית אינטרסים מפתיעה: בזמן שעיני העולם נשואות למלחמה בלבנון ובעזה, מהלך מדיני דרמטי מתפתח מדרום.

כפי שחשף העיתונאי רועי קייס, קבוצת "מועצת המעבר הדרומית" ב – הכוח המרכזי השולט בחלקים נרחבים מדרום המדינה ונתמך על ידי איחוד האמירויות – מעבירה מסרים ישירים לירושלים: תמיכה ישראלית בהקמת מדינה עצמאית בדרום תימן, תמורת הצטרפות רשמית להסכמי אברהם.

האינטרס המשותף: בלימת איראן בים: הגורמים הדיפלומטיים מעדן מבהירים כי מדובר בעסקה שמשנה את מאזן הכוחות האזורי. מדינת דרום תימן עתידית מציעה לישראל "שומר סף" בנקודות הקריטיות ביותר בעולם – מפרץ עדן ומצר באב אל-מנדב. המטרה המשותפת ברורה: חניקת נתיבי הברחות הנשק האיראניים ל ומלחמה בטרור האסלאמי הקיצוני המאיים על חופש השיט הבינלאומי.

שורשי הפיצול: היסטוריה של מאבק לעצמאות

כדי להבין את עוצמת המהלך, יש להסתכל על ההיסטוריה המדממת של המדינה השסועה:

המדינה שנעלמה (1967–1990): עד שנת 1990, דרום תימן הייתה מדינה עצמאית ונפרדת מהצפון. האיחוד בין שתי המדינות הוביל למתיחות מתמדת ולמלחמת אזרחים קשה ב-1994, שבה הובסו הדרומיים. כעת, הם רואים בחוסר היציבות הנוכחי הזדמנות היסטורית לתקן את מה שהם תופסים כ"טעות של האיחוד".

השחקן השלישי במערכה: בתוך הכאוס של מלחמת האזרחים בתימן, הוקמה "מועצת המעבר" ב-2017. בעוד הסעודים תומכים בממשלה המרכזית והאיראנים בחות'ים, הדרומיים (בגיבוי האמירויות) הפכו לכוח הצבאי היעיל ביותר בשטח, והם אלו שמחזיקים בפועל בנמלים האסטרטגיים.

גשר לבית הלבן: הדיווחים ב"טיימס" הבריטי מעלים כי הדרומיים רואים בישראל את המפתח להגעה לממשל טראמפ. הם בונים על רצונו של הנשיא האמריקני להרחיב את הסכמי אברהם כדי לקבל הכרה בינלאומית במדינה החדשה שהם חולמים להקים.

