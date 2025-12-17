אמסלם מסביר את עצמו | צפו ( צילום: ערוץ כנסת )

השר דוד אמסלם עורר היום (רביעי) בכנסת, כאשר אמר לחבר הכנסת מיש עתיד ולדימיר בליאק, כי הוא לא מבין את מה שהוא מדבר, לאחר מכן עלה לדוכן להסביר את עצמו.

כשעלה השר אמסלם אמר: "מה? מה אמרתי לו? דרך אגב, זה בן אדם מעלה רעל מלמעלה עד למטה, מעולם לא ראיתי אותו לא מקלל". "אבל", הסביר אמסלם: "מה אמרתי לו? לא הבנתי את העברית שלו?" אחד מחברי הכנסת אמר לאמסלם: "זה לא משהו שמקובל שאומרים". אמסלם השיב: "לפעמים אני לא מביא את העברית גם שלך. לא הבנתי, על זה אתם זה. אתם אלופי עולם בלעשות בלגנים סתם. אמרתי לגברת מסוימת, בוא תצחצחי את הנעליים של זה. פתחתם אולפנים. אבל אם אומרים שאוויש, דרך אגב, שאוויש זה לא רק צחצח נעליים, זה לכבס, לגהץ, זה לבשל. לצחצח נעליים, לנקות לו את הבית. שאוויש של אשכנזים, ככה היא קראה לי והזמינו אותה לכל האולפנים". ברית חדשה נגד איראן: מה מציעים מתנגדי החות'ים בתימן לישראל דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 16:36 מדינה יהודית? חברת הכנסת קרעה חוק שיאפשר תפילה והנחת תפילין ברחוב חנני ברייטקופף | 14:11 "דרך אגב", הבהיר אמסלם: "אנימקפיד לא להעליב אנשים, אלא אם כן זה אנשים שמומחים בהעלבות של אנשים אחרים. כשבליאק עלה לכאן שמעת מה הוא אמר. מושחת, נבזה, מה לא? לא הייתה מילה, דרך אגב, כמעט שהוא לא העתיק אותה מהמילון, שהיא בזויה שאמר עלי".

בליאק זועם על אמסלם | צפו ( צילום: ערוץ כנסת )

קודם לכן עלה בליאק וסיפר על המקרה עם אמסלם: "לא כולם שמעו, אז אני רק אספר מה שהיה פה. עמד כאן דודי אמסלם לפני שעה קלה על הדוכן והשמיע איום מאפיוזי על משנה ליועצת המשפטית לממשלה. וכשהוא ירד מהדוכן, אז אמרתי לו, למה לאיים? ואז הוא זרק לי, אני לא מבין את העברית שלך. כמה פעמים, כן? אני חושב שכולם שמעו את זה".

"בהזדמנות", פנה בליאק לאמסלם ואמר: "אתה תספר מדוע אתה לא מבין את העברית שלי. אולי העברית שלי יותר טובה משלך, אז זאת הסיבה שאתה לא מבין אותה. ועדיין זה מעניין. אבל אתה מבין שזה הרבה מעבר. לפני חודש, כשהוא אמר שאני לא עבדתי בארץ ועניתי לו מהדוכן והסרטון שלי הגיע למעל מיליון צפיות, פנו אליי מאות אנשים והרבה מאוד אנשים מעדות המזרח, הרבה מאוד ישראלים מעדות המזרח שסיפרו לי שהדרך שלי הזכירה להם את הדרך של ההורים שלהם".

עוד הוסיף בליאק: "וזה היה מאוד מאוד מרגש. אני מייצג אותם הרבה יותר ממך, דודי אמסלם. אני מייצג אותם, לא אתה. אני גאה בשם שלי. אני גאה בשפת האם שלי. אני גאה במבטא שלי. אני גאה בדרך שלי. אני גאה שעליתי לארץ בגיל 25 בלי לדעת מילה אחת בעברית, והשקעתי הרבה מאוד זמן כדי ללמוד את השפה הזאת. והגזענות הזאת, פעם אחר פעם, זה שמפרק את החברה הישראלית".

"אנשים כמוך", הוסיף בליאק: "אנחנו חייבים להוקיע אותם ולהקיע אותם מתוכנו. אתה איש מושחת, אתה איש בזוי. אני כבר לא מדבר על זה שאתה שר כושל. אתה פשוט גזען".