מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק שלילת הטבות מבכירים במערכת הביטחון.

מדובר בהצעת החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר, אליה הוצמדה הצעה של ח"כ אושר שקלים. 47 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 37 מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת החוץ והביטחון.

על פי ההצעה, השר המוסמך, רשאי יהיה להורות על שלילת הטבות, לרבות הורדה בדרגה ושלילת פנסיה, מבכיר שמשרת או שירת בגוף ביטחוני, אשר בין היתר, עודד לסרבנות לגיוס לצבא הגנה לישראל, קרא להפסקת תמיכה של מדינה במדינת ישראל, להטלת סנקציות על אזרחים בה או הוציא את דיבת זרועות הביטחון והמשרתים בה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חופש הביטוי שמור לכל אזרח במדינה, אך מערכות הביטחון של מדינת ישראל לא יוכלו מוסרית ומעשית להשלים עם פגיעה בביטחון מצד יוצאי המערכת שנהנים ממעמד, יוקרה, הטבות חומריות והשקעה רבת שנים של משאבים בפיתוחם והכשרתם".

עוד נכתב: "מטרת הצעת החוק היא לשרטט קו אדום ורף ממלכתי מחייב בנוגע לפועלם ובכלל זה התבטאויותיהם של בכירים במערכת הביטחון, תוך דרישה מינימלית שלא לפגוע בביטחון מדינת ישראל ובחוסנה, מעבר לכפיפות של כל אזרח לחוק הפלילי, ובפרט בנוגע לאיסורים כמו הסתה והמרדה".

ח״כ אושר שקלים כתב בחשבונתיו ברשתות החברתיות, כאשר צירף לכך תמונה עם הכיתוב "חוק יאיר גולן": "הכנסת העבירה בקריאה טרומית את הצעת החוק שיזמתי המסמיכה השר הממונה לשלול את דרגותיהם לרבות התנאים הסוצייאלים הנלווים של בכירי מערכת הבטחון בעבר ובהווה שמכפישים את חיילנו או קוראים למרי אזרחי, סרבנות ועוד".

עוד הוא כתב: "אנשים כגון יאיר גולן, בוגי יעלון או יפעת תומר ירושלמי, שהוציאו דיבתנו רעה בזמן מלחמה ראוי שיורדו לדרגת טוראי! אזרחי ישראל לא אמורים לשלם את משכורתם של אלו שמוציאים את דיבתנו רעה. תודה רבה לשותפיי לחוק: ארגון תורת לחימה, סגן השר אלמוג כהן וח״כ אריאל קלנר".

יאיר גולן כתב: ״בבחירות הקרובות נכריע: האם ישראל היא מדינה ציונית ודמוקרטית של משרתים ולוחמים או מדינה של מושחתים ומשתמטים. ‏לא נאפשר עוד רדיפה של קצינים וחיילים פטריוטים בזמן שהממשלה מתגמלת את שורפי הצווים ומקדשת את ההשתמטות. ‏הגיע זמן הכרעה בין ציונות של הקרבה ושירות לבין שחיתות ועסקנות שפוגעת בביטחון המדינה.״