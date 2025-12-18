כיכר השבת
הכלה נצפתה עובדת על המחשב באמצע החתונה - ועוררה דיון סוער ברשת

גאורי אגרוול – שותפה-מייסדת בחברת סטארט-אפ עוררה סערה ברשת, לאחר שנצפתה דקות ספורות לאחר סיום טקס החתונה עם מחשב נייד בידה, כשהיא עובדת על תיקון באג | הרגע החריג תועד בתמונה שצולמה באולם האירועים, ולא התקבל בעין יפה על ידי כל הנוכחים (בעולם)

תמונה להמחשה (צ'אט ג'יפיטי)

מהול אגרוול, מנכ״ל חברת הסטארט-אפ KoyalAI, עורר לאחרונה סערה ברשת לאחר שחשף רגע יוצא דופן מהיום האישי ביותר של אחותו, גאורי אגרוול – מפתחת ראשית ושותפה-מייסדת בחברה.

דקות ספורות לאחר סיום טקס ה שלה, בזמן שהיא עדיין לבושה בלבוש הכלה ההודי המסורתי, גאורי התיישבה עם מחשב נייד כדי לטפל בבאג תוכנה קריטי שאיים על פעילות החברה.

הרגע החריג תועד בתמונה שצולמה באולם האירועים, ולא התקבל בעין יפה על ידי כל הנוכחים. לפי מהול, ההורים לא הסתירו את כעסם על כך ששני ילדיהם בחרו לעסוק בענייני עבודה דווקא ברגע משפחתי כה משמעותי. למרות זאת, עבור האחים אגרוול, האחריות כלפי הסטארט-אפ גברה על הנסיבות, והתקלה טופלה בזמן אמת.

הסיפור לא הסתיים שם. גם במהלך החודש הראשון לחתונתם, גאורי המשיכה להיות מעורבת באופן שוטף בעסק, וקיימה פגישות עבודה בהיקף של כשלוש שעות ביום. מהול סיפר זאת בהומור, וציין שבעלה הטרי פחות מרוצה מהמצב.

החשיפה הובילה לדיון רחב ברשתות החברתיות, שבו גולשים הביעו עמדות מנוגדות. חלקם שיבחו את המסירות והמחויבות יוצאת הדופן של גאורי, וראו בכך הוכחה לנחישות ולרוח יזמית. אחרים מתחו ביקורת חריפה וטענו שמדובר בדוגמה לתרבות עבודה רעילה, שמטשטשת גבולות ופוגעת באיזון בין החיים האישיים לקריירה. היו גם מי שהביעו צער על כך שרגעים חד־פעמיים ומשמעותיים נדחקים הצידה בשם העבודה.

