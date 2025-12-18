נשיא איראן מסעוד פזשכיאן מתאר לאחרונה תמונה חריפה במיוחד של מצב המדינה.

בסדרת נאומים פומביים שנשא, אמר הנשיא האיראני בפשטות כי אין לו פתרונות למשברים שמקיפים את איראן. דבריו, שהופצו ברשתות החברתיות ובתקשורת המקומית, עוררו הדים רחבים ותגובות סותרות בציבור ובמערכת הפוליטית.

שנתו הראשונה בתפקיד הייתה קשה במיוחד. היא כללה חיסולים של בעלי ברית ומפקדים בכירים, תקיפות אוויריות של ישראל וארצות הברית ופגיעה במתקנים הגרעיניים החשובים במדינה. במקביל, הכלכלה ממשיכה להתרסק, עם מחסור מתמשך באנרגיה ובמים, והמצב היומיומי של האזרחים הולך ומחמיר.

במקום להציג תוכנית פעולה או הבטחות, בחר פזשכיאן לדבר בגלוי על חוסר האונים שלו. בנאום שנשא בפני סטודנטים ואנשי אקדמיה בתחילת דצמבר הוא אמר: "אם מישהו יכול לעשות משהו, בבקשה שיעשה. אני לא יכול לעשות כלום, אל תקללו אותי". בפגישות עם גורמים רשמיים הוא תיאר את מצב הממשלה במילים חריפות אף יותר: "אנחנו תקועים, תקועים בצורה ממש קשה", והוסיף: "מהיום הראשון שנכנסנו, אסונות יורדים עלינו כמו גשם, וזה לא נפסק".

פזשכיאן גם לקח אחריות על המצב, ודחה את הטענה שמקור הבעיות הוא בגורמים חיצוניים. לדבריו, השורש נמצא בתוך המדינה עצמה. הוא ייחס את המצב לשחיתות, למאבקים פנימיים בין פלגים ולמדיניות הוצאות ממשלתית רבת שנים, אותה הגדיר כ"מעשים של אנשים לא שפויים".

בחודש האחרון פנה למושלי מחוזות ולבכירים מקומיים וביקש מהם לפעול כאילו הממשלה אינה קיימת: "תדמיינו שהממשלה לא קיימת ותפתרו את הבעיות שלכם לבד", אמר, והוסיף: "למה שאני אפתור אותן? אתם לא צריכים לחשוב שהנשיא יכול לעשות ניסים".

בעקבות דבריו הגלויים, הנשיא חווה ביקורת חריפה. גורמים במחנהו ובמחנה השמרני היריב טוענים כי ההתבטאויות הפומביות מציגות את הממשלה כחלשה וכלא מתפקדת, דווקא בתקופה מכרעת למדינה.

לצד זאת, המנהיג העליון עלי ח'אמנאי הביע תמיכה בנשיא ושיבח אותו כנאמן וחרוץ, מסר שנתפס כניסיון לבלום את הביקורת. פזשכיאן עצמו, למרות התחזיות הקודרות שהוא מציג, הבהיר: "אמשיך למלא את תפקידי עד הסוף".