כיכר השבת
תיעוד משעשע מהוועדה

"היית בטלפון של בנט?" | גפני וטיבי 'הסתלבטו' על הח"כ שקיבל הודעה מאיראן

חבר הכנסת מיש עתיד חשף במהלך דיון בוועדת הכספים הבוקר, כי הוא קיבל מסרונים מאיראן, חבר הכנסת טיבי מיהר להגיב לו: "זה בטח בגלל שהיית בספר הטלפונים של נפתלי בנט" | צפו (כנסת)

2תגובות
גפני וטיבי על נאור שירי | צפו

במהלך דיון המתקיים גם בשעה זו (חמישי) בועדת הכספים בנוגע לשינויים בתקציב, חבר כנסת עדכן כי קיבל הודעה מאיראן, ח"כ אחמד טיבי אמר לו בטח היית בספר הטלפונים של .

כזכור וכפי שדווח מוקדם יותר היום, אלפי ישראלים קיבלו הבוקר הודעה מ'המודיעין האיראני' המנסות לשדל לשיתוף פעולה עם גורמים איראניים.

על פי מערך הסייבר, מדובר בהודעה זדונית שמטרתה להטעות או לעורר בהלה על ידי  שלא מפסיק בניסיונות.

כאמור במהלך הדיון שהתקיים בוועדה, חבר הכנסת נאור שירי סיפר לחברי הוועדה, כי הוא קיבל הודעה זדונית מאיראן.

"רק שתדעו, שלחו לי עכשיו הודעה מאיראן", חשף שירי ואמר לאחד הנוכחים: "אתה, אני יכול להבין למה".

אחמד טיבי ו שישבו אחד ליד השני צחקו וטיבי אמר: "סימן שאתה היית בספר הטלפונים של נפתלי בנט (שאתמול נחשף, כי האקרים פרצו לו למכשיר ופרסמו את כל המספרים שהיו באנשי הקשר שלו. ק"א)".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אחד מדברים היותר מחליאים ומעורר גועל נפש אמיתי זה ההסתחבקות של גפני עם טיבי
אק
למה מה הבעיה למה יש אדם יותר טוב בחדר אגב הוא שנים תמך בחוק הגיוס והוא עזר לחרדים אז שקט אתה עיף
מוישי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר