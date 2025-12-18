במהלך דיון המתקיים גם בשעה זו (חמישי) בועדת הכספים בנוגע לשינויים בתקציב, חבר כנסת עדכן כי קיבל הודעה מאיראן, ח"כ אחמד טיבי אמר לו בטח היית בספר הטלפונים של בנט.

כזכור וכפי שדווח מוקדם יותר היום, אלפי ישראלים קיבלו הבוקר הודעה מ'המודיעין האיראני' המנסות לשדל לשיתוף פעולה עם גורמים איראניים.

על פי מערך הסייבר, מדובר בהודעה זדונית שמטרתה להטעות או לעורר בהלה על ידי המשטר האיראני שלא מפסיק בניסיונות.

כאמור במהלך הדיון שהתקיים בוועדה, חבר הכנסת נאור שירי סיפר לחברי הוועדה, כי הוא קיבל הודעה זדונית מאיראן.

"רק שתדעו, שלחו לי עכשיו הודעה מאיראן", חשף שירי ואמר לאחד הנוכחים: "אתה, אני יכול להבין למה".

אחמד טיבי ומשה גפני שישבו אחד ליד השני צחקו וטיבי אמר: "סימן שאתה היית בספר הטלפונים של נפתלי בנט (שאתמול נחשף, כי האקרים פרצו לו למכשיר ופרסמו את כל המספרים שהיו באנשי הקשר שלו. ק"א)".