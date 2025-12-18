( צילום: Sliman Khader/FLASH90 )

הניסיונות האיראניים לפגוע בישראל באמצעות המרשתת לא פוסק, והבוקר (חמישי) אלפי ישראלים קיבלו מסרונים לנייד ובמקביל הייתה תקלה בשירותי האינטרנט של חברת סלקום.

במערך הסייבר הלאומי התריעו, כי בשעות האחרונות התקבלו אצל אזרחים רבים מסרונים באנגלית, המנסות לשדל לשיתוף פעולה עם גורמים איראניים. על פי מערך הסייבר, מדובר בהודעה זדונית שמטרתה להטעות או לעורר בהלה על ידי המשטר האיראני שלא מפסיק בניסיונות.

ההודעה שקיבלו הבוקר אלפי ישראלים

מה עושים?

• מתעלמים לחלוטין מההודעה – אין להגיב ואין ליצור קשר עם השולח.

• חוסמים את מספר השולח ומסמנים כדואר זבל/ספאם.

• לא מעבירים את ההודעה הלאה, כדי למנוע הפצה מיותרת.

"מערך הסייבר הלאומי מכיר את ההודעות ומטפל מול הגורמים הרלוונטיים", נמסר בהודעה הרשמית של מערך הסייבר.

בהודעה שנרשמה בשפה האנגלית נכתב: "סוכנויות הידיעות האיראניות מוכנות לקבל את שיתוף הפעולה המודיעיני שלכם. לשיתוף פעולה אנא פנו לאחת משגריריות איראן דרך האינטרנט".

במקביל, אלפי גולשים ישראליים דיווחו הבוקר על תקלות בלתי פוסקות ברשת האינטרנט, וכעבור זמן התברר כי מדובר בתקלות למי שמחובר לרשת האינטרנט של חברת סלקום, המשתמשים דיווחו כי הם חווים ניתוקים כל הזמן.

בחברת סלקום אישרו הבוקר את התקלה ומסרו: "התקלה משפיעה על חלק מלקוחות החברה, אנו מתנצלים על אי הנוחות ומטפלים כעת בכל האמצעים על מנת לפתור את התקלה במהירות האפשרית".

כעבור כחצי שעה עדכנה החברה: "שירות האינטרנט ללקוחותינו חזר לפעילות לאחר התקלה הנרחבת שהייתה, אנו מתחקרים את האירוע ומתנצלים על אי הנוחות".