נחשף: ליברמן הזהיר ונתניהו מיהר להעביר מסר טלפוני לאיראן

לפני כשלושה חודשים, פרסם ח"כ אביגדור ליברמן פוסט בו כתב בין היתר: "העימות הבא הוא לא שאלה של אם, אלא מתי. אין לי כוונה לזרוע פאניקה, אלא למנוע שאננות וחס וחלילה אסון נוסף. אזהרותיי בנוגע לתוכניות חמאס טרם ה- 7.10, נפלו על אזניים ערלות. על חטא היוהרה שילמנו מחיר כבר ואנחנו משלמים עד היום. ב-7 באוקטובר ממשלת נתניהו נרדמה בשמירה ונכנעה לקונספציה. אסור שזה יקרה שוב".

הפרשן הפוליטי עמית סגל, בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום', כותב על התפתחות מפתיעה בעקבות האזהרה של ליברמן: שיחת טלפון עם נשיא רוסיה פוטין, עם בקשה להעביר מסר לאוזני האיראנים.

לפי עמית סגל, בתקופה האחרונה, על פי הדיווחים, התקיימו לפחות שתי שיחות ביוזמת ירושלים. הנושא שלהן היה העברת מסר ברור לטהרן: ישראל לא מעוניינת בסיבוב נוסף של חילופי מהלומות צבאיים, ולבטח לא תיזום כזה. לפחות באחד מהמקרים, המניע המיידי היה אזהרותיו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מפני עימות קרב עם איראן.

האיראנים לא בקיאים בנבכי הקרע הבלתי ניתן לאיחוי בינו לבין נתניהו, או בין בנט לבין הממשלה. מבחינתם, כששר ביטחון לשעבר קורא לשהות בסמוך למרחב המוגן, וכשראש ממשלה לשעבר מעלה ציוץ עם חול אוזל בשעון (לכו תסבירו שמדובר בספירה לאחור לקראת כנס מילואימניקים) - מדובר ברמזים מטרימים למתקפה נוספת.

"פוטין העביר שוב ושוב את המסר לאיראנים, שנראה כי הופנם ונקלט. אבל חולשתו האדירה של המשטר, בשילוב עם הפוסט־טראומה מעם כלביא, עדיין מעוררים חשש. אלמלא הוא, אפשר היה להגיד בביטחון שישראל לא מתכננת לתקוף בקרוב".

"חוסר הרצון להיקלע למדיניות סבבים מול איראן, בשיתוף עם ההישג של רתימת טראמפ גם למאבק נגד הטילים הבליסטיים, פלוס האיומים האמריקניים להתערב אם המשטר ימשיך לרצוח מפגינים - כל אלה מאותתים לישראל להמתין בצד בסבלנות".

"כמה סבלנות? השלטון הקודם נפל רק אחרי 11 חודשי הפגנות. בישראל מקווים שהעידן הדיגיטלי יזרז הליכים, אבל מעריכים שהתהליך לא יימדד בימים, וגם לא בשבועות", כותב הפרשן.