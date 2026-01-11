כיכר השבת

צפו: התגובה של השר ניר ברקת לערוץ 12 ששברה את הרשת

בסרטון שצולם בביתו וברכבו הפרטי, השר ברקת מגיב להכפשת לוחמי צה"ל וכוח 100 ולתחקיר הפייק שערוץ "דיבה" 12 שידר נגדו.

בנ
מקודם |

כך עוד לא ראינו אותו: שר הכלכלה והתעשייה ח"כ ניר ברקת מסיר את הכפפות ותוקף את ערוץ 12 על תחקיר הפייק ששידרו נגדו, ועל הכפשת לוחמי כוח 100. הצופים לא נשארו אדישים והסרטון הפך לויראלי תוך שעות אחדות.

"תודה לאל הצלחתי בחיים. וכן, אני אדם עשיר, אבל לא נולדתי כזה. עבדתי קשה מאוד כל חיי והרווחתי את הוני בעמל בלי קיצורי דרך", פתח השר ברקת את הסרטון בהתייחסותו על החלטתו לעבוד ללא משכורת ולממן מכספו הפרטי את פעילותו הציבורית ואת טיסותיו העסקיות לחו"ל.

בהמשך, תקף השר ברקת את ערוץ 12 על פרסום עלילת השקר שהוציאה את דיבת לוחמי כוח 100: "יש גופי תקשורת שמעדיפים נבחרי ציבור מהימין חלשים וכנועים, כאלה שקל לשלוט בהם", אמר השר ברקת. "אני לא כזה וזה משגע אותם, אז הם מטנפים, משקרים ומפיצים דיבה. אצל חדשות 12 זה אפילו דפוס, הם מפיצי דיבה סדרתיים - תשאלו את כוח 100".

השר ברקת התייחס גם לקרן הסיוע המשפטית שהקים "לנפגעי דיבה 12", על סך 2 מיליון שקלים: "הפעם הם התעסקו עם האדם הלא נכון, ועל שקרים משלמים. בנוסף לתביעת הענק, הקמתי קרן ייעודית לנפגעי דיבה 12 בסך 2 מיליון שקלים", סיפר השר ברקת.

את הסרטון חתם השר ברקת בקטע עוצמתי במיוחד, כשהוא עומד מול המצלמה עם שלט טלוויזיה וקורא לציבור לחדול מצפייה בערוץ 12: "ועד אז, המלצה קטנה ממני. התנתקו מהשקרים של 12 ותתחברו לאמת".

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר