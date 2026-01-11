השער "נגח" את הילד – ושוכר הבית יפרד מ-900 אלף שקל

בזמן שכולם מחפשים חניה בתל אביב, יש כאלו שגילו שהחניה שלהם עולה ביוקר, אפילו ביוקר רב. צעיר שרכב לפני שמונה שנים על אופניים חשמליים, מצא את עצמו ב"מפגש חזיתי" עם שער חשמלי שפשוט החליט להיסגר לו על הראש. התוצאה: שברים, ניתוחים, פלטות, ברגים, ופסק דין אחד שגורם לחברות הביטוח להזיע.

הסיפור התחיל כשנער בן 13 חלף ליד שער של בית מגורים. השער, כנראה בלי "עין אלקטרונית" ובלי שום סממן אזהרה מינימלי, נפתח או נסגר היישר לתוך נתיב הנסיעה שלו. השופט יובל גזית לא עשה הנחות לשוכר הבית: אם השער שלך פולש למדרכה הציבורית בלי להבהב או לצפצף – אתה בבעיה.

הביטוח ניסה להתחמק, בעוד חברת "איילון" והשוכר ניסו את הטקטיקה המוכרת: "הילד אשם". הם טענו שהוא רכב מתחת לגיל המותר, על אופניים לא תקניים ובלי קסדה. אבל השופט גזית הבהיר: גם אם הילד לא היה בסדר, זה לא נותן לשער רשות להפוך למלכודת לכל מי שעובר במדרכה.

הקנס להורים עם זאת, השופט החליט שלא הכל עובר ב"חלק". הוא השית 20% אשם תורם על התובע ומשפחתו. הסיבה: ההורים אפשרו לילד בן 13 לרכוב על כלי רכב חשמלי, בניגוד לחוק ובלי הגנה על הראש. עשרים אחוז פחות בפיצוי, אבל עדיין נשאר "עודף" מכובד מאוד.

לפי דיווח באתר Ynet - בשורה התחתונה אחרי כל הקיזוזים, חברת הביטוח והשוכר יצטרכו להעביר לצעיר - שבינתיים כבר היגר לארצות הברית - סכום של כ-720 אלף שקל, פלוס עוד 170 אלף שקלים הוצאות משפט ושכר טרחה.

מוסר השכל: לפני שאתם מתקינים שער חשמלי בחניה, תוודאו שהוא לא "גונב" סנטימטר מהמדרכה – או שתכינו את פנקס הצ'קים.

פורסם לראשונה ב-אתר פסקדין