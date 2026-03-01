הודעת צה"ל על חיסול חמינאי

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, טען היום (ראשון) בהצהרה פומבית שפרסם כי ניתן לבחור מנהיג עליון חדש, במקומו של עלי חמינאי שחוסל בשבת במכת הפתיחה המוצלחת של ישראל, "בתוך יום או יומיים".

הוא ניסה להדוף ניסיונות להחלפת המשטר ואמר כי "שינוי משטר הוא משימה בלתי אפשרית". לדבריו, "היעדרותו או מותו של מנהיג אינם אומרים שהמערכת קורסת. מוסדות המדינה נותרים שלמים. מנהיג עליון חדש יכול להיבחר תוך יום - יומיים". עוד הוסיף ואמר כי יחידות צבא איראן ממשיכות לפעול, אלא שפועלות "באופן עצמאי ובבידוד, בהתאם להוראות שניתנו בעבר". בכך הוא מודה דה פקטו שאין פיקוד מסודר בצבא האיראני.

פזשכיאן בנאום המצולם

במקביל, נשיא איראן פזשכיאן פרסם היום הצהרה מצולמת, שהיוותה דה פקטו גם אות חיים ממנו, לאחר שלא חוסל במכת הפתיחה. הוא פנה לציבור באיראן וניסה בדרכו גם לבלום ניסיונות הפיכה.

"אמריקה וישראל צריכות לדעת שזה רק יביא להם בושה וכישלון", הוא אמר בנאומו הקצר והמצולם, בהתייחס לחיסולו של עלי חמינאי. הוא קרא לעם באיראן, שלדבריו מתאבל על "השהיד הגדול הזה", לנהוג באחדות ולהילחם בתכנית של אויבי איראן.

"זה לא ירתיע את ממשלת איראן מלבצע את הנדרש ממנה", אמר. "אנחנו נפגע בכל תכנית של האויב, ונמשיך בדרכו של האימהם".