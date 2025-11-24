הפשיעה בחברה הערבית מתפשטת ומתרחבת: אישה כבת 30 נהרגה הערב (שני) מיריות במועצה המקומית הערבית ג'ת שבאזור השרון. כוחות משטרה רבים הגיעו למקום ופתחו בחקירה.

האירוע המחריד אירע בשעת ערב. בשעה 21:39 התקבל במוקד מד"א הדיווח על הירי ביישוב. לפי הדיווח, במהלך אירוע אלימות נפצעה אישה באופן קשה. חודשים ופרמדיקים הגיעו לזירה וקבעו את מותה של האישה, כבת 30 כאמור, במקום.

לפי דיווח ב-Ynet הרצח המחריד התבצע לאחר שהיורה הגיע לבית עסק באזור, ככל הנראה לפגוע באדם אחר. הוא לא מצא את האיש שבו התכוון לפגוע, ואז ירה לכל עבר. האישה שנכחה במקום - נפגעה. היא לא הייתה קשורה לסכסוך.

פרמדיקים במד"א סעיד מג'אדלה ומאי תורג'מן וחובשת מד"א שירה יצחקי סיפרו: "חברנו לאישה שנפצעה במהלך אירוע אלימות. היא הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהיא סובלת מפציעות חודרות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

כוחות משטרה רבים מיהרו להגיע לזירה. מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת באקה אל גרביה פתחו בחקירה לאחר קבלת דיווח אודות ירי לעבר אישה בג'ת. על פי גורמי הרפואה, כתוצאה מהירי פונתה מהמקום אישה במצב קשה ומותה נקבע.

"שוטרי תחנת באקה אל גרביה נמצאים במקום, החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות בבדיקה".