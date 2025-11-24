מרדף דרמטי בעיר החרדית: הנהג נעצר בנשקים שלופים עם נוסע צעיר

שני חשודים צעירים, תושבי בני ברק, נעצרו הערב (שני) בידי שוטרי התנועה של משטרת מרחב דן, לאחר שניסו להימלט משוטרים ובמהלך הבריחה פגעו בניידת משטרה. בשלב מסוים במרדף השוטרים חששו לאירוע פח"ע ושלפו נשקים. כך מסרה המשטרה.

זה קרה כאשר שוטרי התנועה במשטרת מרחב דן הבחינו ברכב ברחוב אבוחצירה בבני ברק, נוסע ללא טסט בתוקף. הם מצאו אותו במסגרת הפעילות המבצעית היזומה ואכיפת תנועה באזור.

השוטרים כרזו לרכב לעצור בצד הדרך. אלא שהנהג לא נשמע להוראת השוטרים והחל בנסיעה פרועה תוך שניסה להימלט.

בשלב הזה, כך מסרה המשטרה, השוטרים ניסו לחסום את הרכב באמצעות הניידת. הרכב החשוד פגע בניידת המשטרה וניסה להימלט בשנית, ברחוב סוקולוב בבני ברק.

בינתיים שוטרי התנועה חתרו למגע ורצו לעבר הרכב תוך אחיזה בנשק שלוף, מחשש לאירוע פח"ע, תוך ניסיונות הימלטות של החשודים.

השוטרים עצרו את הנהג, בן 30, ואת הנוסע, בן 27; שניהם תושבי בני ברק. הם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

בבדיקה ראשונית שנערכה התברר כי נהג הרכב פסול נהיגה ביודעין של בית משפט. בנוסף, רישיון הנהיגה שלו פג תוקף בשנת 2019 ורישיון הרכב פג תוקף בשנת 2024. "בוחן תנועה של משטרת מחוז ת"א בדרכו לזירה האירוע", מסרה המשטרה.