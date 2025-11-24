כיכר השבת
השוטרים חששו מפיגוע

מרדף דרמטי בעיר החרדית: הנהג נעצר בנשקים שלופים עם נוסע צעיר

שוטרים עצרו נהג רכב בבני ברק ועמו נוסע, לאחר שלא נשמעו להוראת השוטרים לעצור בצד. הם פגעו בניידת המשטרה וניסו להימלט | בבדיקה ראשונית התברר כי רישיון הנהיגה ורישיון הרכב אינם בתוקף והנהג מצוי בפסילת בית משפט (חדשות)

הרכב שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

שני חשודים צעירים, תושבי בני ברק, נעצרו הערב (שני) בידי שוטרי התנועה של משטרת מרחב דן, לאחר שניסו להימלט משוטרים ובמהלך הבריחה פגעו בניידת משטרה. בשלב מסוים במרדף השוטרים חששו לאירוע פח"ע ושלפו נשקים. כך מסרה .

זה קרה כאשר שוטרי התנועה במשטרת מרחב דן הבחינו ברכב ברחוב אבוחצירה ב, נוסע ללא טסט בתוקף. הם מצאו אותו במסגרת הפעילות המבצעית היזומה ואכיפת תנועה באזור.

השוטרים כרזו לרכב לעצור בצד הדרך. אלא שהנהג לא נשמע להוראת השוטרים והחל בנסיעה פרועה תוך שניסה להימלט.

בשלב הזה, כך מסרה המשטרה, השוטרים ניסו לחסום את הרכב באמצעות הניידת. הרכב החשוד פגע בניידת המשטרה וניסה להימלט בשנית, ברחוב סוקולוב בבני ברק.

בינתיים שוטרי התנועה חתרו למגע ורצו לעבר הרכב תוך אחיזה בנשק שלוף, מחשש לאירוע פח"ע, תוך ניסיונות הימלטות של החשודים.

השוטרים עצרו את הנהג, בן 30, ואת הנוסע, בן 27; שניהם תושבי בני ברק. הם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

בבדיקה ראשונית שנערכה התברר כי נהג הרכב פסול נהיגה ביודעין של בית משפט. בנוסף, רישיון הנהיגה שלו פג תוקף בשנת 2019 ורישיון הרכב פג תוקף בשנת 2024. "בוחן תנועה של משטרת מחוז ת"א בדרכו לזירה האירוע", מסרה המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר