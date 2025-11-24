אזהרה בריכוזים החרדים: קיבלתם את שיחת הטלפון הזו? היא מלכודת

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

משרד השריף של מחוז רוקלנד במדינת ניו יורק הוציא לאחרונה אזהרה לתושבים במחוזות רוקלנד ואורנג’ לגבי תרמית טלפונית פעילה. מדובר באזור בפרברי העיר ניו יורק, שבו שוכנת קהילה חרדית גדולה - בעיקר בערים כמו מונסי, ולא רק.

לפי האזהרה, ישנם מתחזים שמציגים עצמם כשוטרים הם מתקשרים לאנשים במחוזות וטוענים שיש "צו מעצר" כלפיהם בגין אי־הופעה ל"חבר מושבעים" ומבקשים תשלום של 4,500 דולר כדי "לסגור" את הצו. חבר מושבעים הוא גוף המורכב מאזרחים שנבחרים להשתתף בדיונים משפטיים בארצות הברית; להאזין לראיות ולעדויות, ולסייע בקבלת הכרעות בתיקים אזרחיים ופליליים. תפקידם נחשב לאחד מעמודי התווך של מערכת המשפט האמריקאית, והוא נועד להבטיח הליך הוגן שאינו תלוי רק בשופט אחד. הזימון לשמש כמושבע הוא חובה חוקית בארצות הברית. כאשר אדם מקבל זימון כזה, עליו להתייצב או לפחות להגיב לבית המשפט. מי שמתקשה או אינו יכול להגיע רשאי לבקש דחייה או פטור זמני, בתנאי שהבקשה מנומקת ונתמכת בנסיבות מתאימות כמו מצב רפואי, אחריות משפחתית או קושי חריג. אי־הופעה ללא אישור יכולה לגרור השלכות משפטיות. בתי המשפט רשאים לפתוח בהליך שמחייב את האדם להסביר מדוע לא הגיע, ואם ההסבר אינו מתקבל, עשויות להיפסק נגדו סנקציות שונות. אלה עשויות לכלול קנסות כספיים, שירות לתועלת הציבור ובמקרים חמורים אף תקופת מאסר קצרה.

מקום לחבר מושבעים בבית משפט אמריקני ( צילום: shutterstock )

הסיבה להקפדה על ההתייצבות נעוצה בכך שהמערכת זקוקה למספר מספק של אזרחים שיוכלו לכהן כמושבעים. בהיעדר היענות רחבה, בתי המשפט יתקשו לנהל משפטים כראוי, וההליך המשפטי עלול להתעכב או להיפגע.

מעבר לצד החוקי, שירות כמושבע מבטא אחריות אזרחית חשובה. הוא מעניק לאזרחים אפשרות להשפיע על מעשה הצדק, להכיר מקרוב את תפקוד בתי המשפט, ולהיות חלק ממנגנון שנועד להבטיח שהמערכת תישאר מאוזנת, הוגנת ופתוחה לביקורת הציבור.

בהודעה שפורסמה באזור מונסי, כאמור, הדגיש המשרד כי השיחות הללו אינן חוקיות ושאין הוא יוצר קשר עם תושבים בדרישה לתשלום, מידע אישי או פרטי חשבון הקשורים לחבר מושבעים או לצווים. כל דרישה כזו היא תרמית.

בקהילות החרדיות במונסי קראו לתושבים המקבלים שיחה כזו לא להיענות, לא למסור מידע אישי ולנתק מיד את השיחה. המטרה היא למנוע מהמתחזים לגרום נזק או לגנוב כסף ואינפורמציה.