בשעה זו (חמישי) החל מסע הלוויה של איש החסד הגדול וראש עיריית ירושלים לשעבר הרב אורי לופוליאנסקי זצ"ל.

הלוויה מתחילה בשורת הספדים סמוך לביתו בשכונת סנהדריה בירושלים, ולאחר ההספדים יצא מסע הלוויה להר המנוחות שם הוא ייטמן.

המנוח זצ"ל נולד בכ"ז באב תשי"א, בעיר חיפה, לאביו ר' יעקב לופוליאנסקי ז"ל, שעלה מפולין בנס ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, ולאמו מרת מלכה לבית רוזנבלום ע"ה.

בצעירותו קנה את תלמודו בתיכון הדתי "יבנה" ובישיבה התיכונית "פרחי אהרון". כבר אז ניכרה בו אהבת התורה והבריות. עם סיום לימודיו התיכוניים, שם את פעמיו להיכלי התורה הגבוהים, ועלה לירושלים ללמוד בישיבת "תורה אור" המעטירה, ומשם המשיך לקנות קנייני נצח בישיבת "הנגב" בנתיבות, שם התעלה במעלות התורה והיראה תחת הדרכת רבותיו.

סיפור חייו של הרב לופוליאנסקי הוא סיפורו של החסד היהודי בדורנו. הכל החל בשנת תשל"ו, כאשר נזקק לשאול מכשיר אדים עבור בנו הקטן ונוכח בקושי הלוגיסטי הכרוך בכך. מתוך הניסיון האישי, הקים בדירתו הקטנה גמ"ח להשאלת ציוד רפואי, שצמח והפך לאימפריית 'יד שרה' – הארגון הגדול בעולם להשאלת ציוד רפואי, המפעיל מאות סניפים ואלפי מתנדבים.

על פועלו הכביר זכה בפרס ישראל ובאותות הוקרה רבים, אך כפי שהיה נוהג לומר: "החיוך של החולה שחוזר לביתו הוא הפרס האמיתי שלי". הוא קרא לארגון על שם סבתו הי"ד שנספתה בשואה, כסמל להמשכיות החיים והנתינה היהודית.

בשנת תשס"ג עשה היסטוריה כאשר נבחר לראש עיריית ירושלים החרדי הראשון. בתקופת כהונתו ידע לנווט ברגישות ובחכמה בין חלקי האוכלוסייה השונים בעיר המורכבת בעולם, תוך שמירה על הסטטוס קוו ודאגה לכל תושב ותושב. גם בימיו הסוערים ביותר בעירייה, נותר הרב לופוליאנסקי איש של עשייה שקטה וצנועה, כשדלת לשכתו פתוחה לכל נזקק.

שנותיו האחרונות היו רצופות ניסיונות. בפרשת 'הולילנד' הורשע בעבירות שבוצעו לטובת מוסדות החסד שהקים. בית המשפט, שהכיר במצבו הרפואי המורכב ובכך שהכספים לא נכנסו לכיסו הפרטי אלא הופנו כולם לצדקה ולבניית בתי כנסת, הקל בעונשו באופן חסר תקדים. הציבור הירושלמי, שהכיר לו טובה, נרתם בהמוניו לסייע לו בשעותיו הקשות.

הרב לופוליאנסקי זצ"ל הותיר אחריו משפחה ענפה, 12 ילדים הממשיכים בדרכו בתורה ובחסד, ואלפי מתנדבים המרגישים כעת יתומים מאביהם הרוחני.