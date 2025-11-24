( צילום: שמירה קראון הייטס )

בשכונת קראון הייטס ברובע ברוקלין בניו יורק מחפשים אחר תוקף עבריין, שניסה לדקור תלמיד ישיבה עם סכין - אחרי היתקלות קצרה ביניהם בכביש הסואן המרכזי.

האירוע התרחש בשעת ערב, בסביבות השעה רבע לשמונה, ביום רביעי בשבוע שעבר. בחור הישיבה נסע על קורקינט חשמלי, וכמותו גם החשוד. כשהגיעו לצומת הרחובות קינגסטון ואיסטרן פארקווי הם התנגשו ביניהם, ככל הנראה ללא כוונה מצד הבחור. מדובר בצומת מרכזי וסואן, צמוד ל-770, המרכז העולמי של חסידות חב"ד שבו גם שוכנת הישיבה המרכזית של החסידות - ישיבת "תומכי תמימים". המקום הומה אדם, ובמיוחד תלמידי ישיבה, בשעות היום והערב. לפי הדיווח באתר COLive, החשוד בשלב הזה שלף סכין. זו הייתה תגובתו לכמעט התאונה בו. והחל לרדוף אחרי הבחור. במקביל הרס את הקורקינט שלו.

הפרסום שהופץ עבור הציבור ( צילום: שמירה קראון הייטס )

למרבה המזל אין נפגעים באירוע. שוטרי משטרת ניו יורק ומתנדבי ה'שמירה' בקראון הייטס הגיעו מיד לזירה והחלו בחיפוש אחר החשוד, אבל הוא הספיק להימלט.

כך או כך הצליחו להשיג, כנראה באמצעות מצלמות אבטחה, מספר צילומים של החשוד. הוא נראה בהם עם מעיל שחור וכובע קפוצ'ון כחול. הם ביקשו את עזרת הציבור באיתורו.