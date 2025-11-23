כיכר השבת
עין לא נותרה יבשה

בדמייך חיי: ברית מרגשת לתינוק שאמו נפטרה בפתאומיות מסיבוך בלידתו

ברית מילה מרגשת נערכה בירושלים לתינוק שאמו, אביטל מרגי ז"ל, נפטרה בלידתו | הראשון לציון הרב יצחק יוסף כובד בסנדקאות, ויקרא שמו של הרך הנולד בישראל אריאל | שמחה ועצב בערבוביה (אנשים)

(צילום: באדיבות המצלם)

בירושלים נערכה היום (ראשון) חגיגת ברית מילה מרגשת ומצמררת לרך הנולד, בנה של מרת אביטל מרגי ע"ה, שנפטרה בפתאומיות במהלך לידתו.

היא נפטרה למרבה הצער בדמי ימיה, בעודה בת 31 בלבד. כאב גדול ירד על קהילתה ברמה ד' בבית שמש ועל כל מכריה עם היוודע הבשורה המרה.

מרגי היתה אמא צעירה, מוכרת ואהובה, שנלקחה ברגע אחד והשאירה אחריה משפחה שלמה שבורת לב.

הבוקר כאמור רגע מרגש וכואב יחד: ברית המילה של הרך הנולד, שנערכה במסעדת אנטריקוט בעיר בהשתתפות מאות שבאו לחבק, לתמוך, ולהיות עם המשפחה בשעה שאי אפשר להכיל במילים.

בסנדקאות כובד הראשון לציון והרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף, שמלווה את המשפחה בתקופה האחרונה. ויקרא שמו של הילד בישראל 'אריאל'.

(צילום: באדיבות המצלם)

מי שהופקד על אמני המוזיקה בברית הוא המפיק מנשה פרלשטיין, שדאג לכל פרט קטן מתוך רגישות מקסימלית למשפחה האבלה. באירוע השתתפו הזמרים לייבי דייטש ומשה קליין, יחד עם מקהלת נגינה שליוו את המעמד בשירה ווקאלית שקטה ומרגשת מתוך כבוד לימי השלושים ומתוך רצון לשלב שמחה בתוך כל העצב.

העצב היה כבד, אך לצד הדמעות ניכרה גם עוצמה יוצאת דופן, קהילה שעומדת כתף אל כתף, משפחה שמקבלת חיבוק מכל עבר, ותינוק אחד שמביא עמו ניצוץ של חיים חדשים גם בתוך הכאב הגדול. יהי זכרה של מרת אביטל מרגי ע״ה ברוך.

