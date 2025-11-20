קיצוני מימין: מנחם שפירא מ"מ ר"ע ב"ב עם ראש העיר ( צילום: אלעזר פיינשטיין - דוד קשת )

נסיעת משלחת בכירים מעיריית בני ברק, בראשות ראש העיר חנוך זייברט וסגנו מנחם שפירא, למיאמי בשבוע שעבר - עוררה סערה ציבורית. אך עד כה ראש העיר טרם טרח להגיב, מי שהחליט כן להגיב ולהתמודד עם הטענות, הוא סגנו, מנחם שפירא.

ֶכזכור וכפי שדווח ב״כיכר השבת״, הנסיעה עוררה זעם בקרב תושבי העיר, זאת בשל כך שהנסיעה, שיועדה לכאורה "לבחון מגלשות לגני שעשועים", בוצעה במחלקה ראשונה ובעלות המוערכת בסכומי עתק מקופת הציבור מנחם שפירא, מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת התכנון והבנייה, שוחח עם ״כיכר השבת״ והשיב על השאלות: ״אני אשוב בתחילת השבוע מארה"ב לאחר ביקור עבודה מקצועי, יחד עם משלחת בראשות ראה"ע חנוך זייברט, יחד עם מנכ"ל העירייה, מנכ"ל החכ"ל וסגנו״. ״הנסיעה״, לטענת שפירא, ״נועדה לקדם את אחד ממיזמי התשתית והפנאי הגדולים והמורכבים ביותר שנבנו בבני ברק מאז הוקמה - פארק האטרקציות העירוני, המתפרס על כ-350 דונם ובהשקעה של כ-180 מיליון ₪. הפרויקט נחשב לאבן דרך תכנונית היסטורית, והוא עתיד להעניק לתושבי העיר מרחב פנאי חדשני, ייחודי ומותאם לאופי הציבור החרדי״. עוד טוען שפירא בתגובתו: ״הפארק העצום יכלול אמפיתיאטרון בן 15,000 מקומות ישיבה, פארק חבלים מהמתקדמים בארץ, מתחם קארטינג, מתקני אקסטרים, אזורי משחקים רחבי-היקף ושבילי אופניים רציפים שאורכם מעל 5 ק"מ״.

יעקב וידר מאשים את בכירי העירייה ( צילום: דבר ראשון )

שפירא מסביר גם לשם מה נועדה הנסיעה: ״היקפו יוצא הדופן של הפרויקט וחובת ההתאמה לדרישות הלכתיות ותפעוליות מורכבות מחייבים בחינה ייעודית של טכנולוגיות הפעלה, נהלי בטיחות ופתרונות ייחודיים לאופי הקהילה״.

כמו כן הסביר שפירא: ״במסגרת שלבי התכנון המתקדמים השתתפה המשלחת בתערוכת IAAPA באורלנדו - התערוכה המקצועית המרכזית בעולם בתחום המתקנים - ושם קיימה פגישות עבודה עם החברות המובילות בעולם. הפגישות עסקו בבחירת מערכות בטיחות חדשניות, מתקנים מתקדמים ופתרונות חכמים שיאפשרו הפעלה איכותית ומותאמת לציבור החרדי לאורך שנות פעילות הפארק״.

לגבי ההוצאות הבהיר שפירא: ״הביקור המקצועי של המשלחת, אליו הגעתי לאחר ביקור משפחתי פרטי בארה"ב, מהווה שלב נוסף בהובלת אחד מהפרויקטים העירוניים המשמעותיים ביותר שנעשו בבני ברק, והוא מבטא מחויבות עמוקה לפיתוח תשתיות ברמה בינלאומית, תוך שמירה מוקפדת על צרכי התושבים והמאפיינים הייחודיים של העיר״.