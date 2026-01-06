אירוע טראגי התרחש הערב בירושלים במהלך הפגנה, כאשר צעיר נלכד מתחת לאוטובוס ומותו נקבע בזירה. צוותי מגן דוד אדום הוזעקו לשתי זירות סמוכות בעיר, שם טיפלו במספר נפגעים בדרגות פציעה שונות.

בריאיון מיוחד ל״כיכר FM״, עדכן מנכ״ל מד״א, אלי בין, כי מדובר באירוע מורכב שהתפתח במספר מוקדים.

״מדובר בשתי זירות שונות אבל סמוכות״, אמר בין. ״טיפלנו בארבעה נפגעים. אחד מהם, שגילינו שהוא לכוד מתחת לאוטובוס, היה במצב אנוש, ונאלצנו לקבוע את מותו ממש לפני מספר דקות״.

לדבריו, בשאר הזירות טופלו נפגעים נוספים שמצבם הוגדר קל. חלקם פונו לבתי החולים וחלקם סירבו פינוי לאחר קבלת טיפול רפואי בשטח.

בין הבהיר כי לא מדובר באירוע אחד אחיד. ״זירה אחת הייתה של פגיעת אוטובוס, וזירה נוספת של פגיעות מרכבים שניסו לחצות את הרחוב״, הסביר.

לשאלת המגיש אלי גוטהלף האם ההפגנה הופסקה בעקבות האירוע הקשה, השיב בין כי בשלב זה ההפגנה עדיין נמשכת. ״לצערנו הרב לא. היא ממשיכה, ואנחנו מקווים שהתוצאה הקשה לא תלהיט את הרוחות״, אמר.

עוד הדגיש כי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. ״הסיבות נבדקות על ידי המשטרה וכוחות הביטחון. ככל שיהיו עדכונים נוספים, נמסור הודעה מסודרת״.

במשטרה מסרו בהמשך כי נשלל בשלב זה החשד לפיגוע, והאירוע מטופל כאירוע פלילי שנחקר.

מד״א וכוחות החירום נותרו בכוננות מוגברת באזור, לנוכח החשש מהתפתחויות נוספות במהלך הערב.