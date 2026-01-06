כיכר השבת
"גילינו שהוא מתחת לאוטובוס, היה במצב אנוש ונאלצנו לקבוע את מותו" | אלי בין מנכ"ל מד"א בריאיון

בתוכנית "כיכר FM" אלי גוטהלף מדבר עם מנכ"ל מד"א אלי בין על שתי זירות הדריסה הסמוכות בירושלים, הרגע שבו התקבלה ההחלטה לקבוע מוות למפגין שנדרס, ומה ידוע על מצב שאר הנפגעים? | וגם: האם ההפגנה מתפזרת או ממשיכה למרות התוצאה הקשה | האזינו (כיכר FM)

אירוע טראגי התרחש הערב ב במהלך הפגנה, כאשר צעיר נלכד מתחת לאוטובוס ומותו נקבע בזירה. צוותי מגן דוד אדום הוזעקו לשתי זירות סמוכות בעיר, שם טיפלו במספר נפגעים בדרגות פציעה שונות.

בריאיון מיוחד ל״כיכר FM״, עדכן מנכ״ל מד״א, אלי בין, כי מדובר באירוע מורכב שהתפתח במספר מוקדים.

״מדובר בשתי זירות שונות אבל סמוכות״, אמר בין. ״טיפלנו בארבעה נפגעים. אחד מהם, שגילינו שהוא לכוד מתחת לאוטובוס, היה במצב אנוש, ונאלצנו לקבוע את מותו ממש לפני מספר דקות״.

לדבריו, בשאר הזירות טופלו נפגעים נוספים שמצבם הוגדר קל. חלקם פונו לבתי החולים וחלקם סירבו פינוי לאחר קבלת טיפול רפואי בשטח.

בין הבהיר כי לא מדובר באירוע אחד אחיד. ״זירה אחת הייתה של פגיעת אוטובוס, וזירה נוספת של פגיעות מרכבים שניסו לחצות את הרחוב״, הסביר.

לשאלת המגיש אלי גוטהלף האם ההפגנה הופסקה בעקבות האירוע הקשה, השיב בין כי בשלב זה ההפגנה עדיין נמשכת. ״לצערנו הרב לא. היא ממשיכה, ואנחנו מקווים שהתוצאה הקשה לא תלהיט את הרוחות״, אמר.

עוד הדגיש כי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. ״הסיבות נבדקות על ידי המשטרה וכוחות הביטחון. ככל שיהיו עדכונים נוספים, נמסור הודעה מסודרת״.

במשטרה מסרו בהמשך כי נשלל בשלב זה החשד לפיגוע, והאירוע מטופל כאירוע פלילי שנחקר.

מד״א וכוחות החירום נותרו בכוננות מוגברת באזור, לנוכח החשש מהתפתחויות נוספות במהלך הערב.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
עונש מוות
צדק
האם הנהג יהודי..?
ה' ישמור..
3
כדי שנישרוד את גוג ומגוג חייבים להפסיק מייד את השנאת חינם הזו.
דנה
2
גם בהפגנה הקודמת הרוג וגם בזו הרוג אולי מרמזים לנו משהו משמיים על הדרך???האם ההפגנות האלו מביאים איזה תועלת באמת ושווה את כל הצער שגורמים לאנשים אחרים??? שווה כל החילול ה׳ הנוראי??? עם כל האלימות פיזית ומילולוית!!!! אותי לימדו שבן אדם לחברו זה אש!!! יש הרבה בציבור שנו שצריכים ללמוד טוב את העקרונות ש
אבי
כן רוצים לראות אם אנחנו מוסרים נפש על קדושת שמו ית'
אבי
1
זה פיגוע
סמי הגדול

