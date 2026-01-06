רחובותיה של עיר הקודש ירושלים רעדו הערב תחת רגליהם של רבבות אלפי ישראל, שהתכנסו לעצרת תפילה וזעקה אדירה נגד גזירת גיוס בני הישיבות. המעמד, שאיחד חלקים גדולים מהיהדות החרדית, הותיר רושם בל ימחה של עוצמה רוחנית ודבקות במטרה.

בתיעוד הענק שלפניכם, ניתן לראות את ים האנשים הממלא את הצמתים המרכזיים, כשהם נשמעים לקריאתם של שורת אדמו"רים, רבנים וגאוני עולם שפיארו את בימת הכבוד. קול התפילה בקע רקיעים, והתחושה הייתה של התעלות עילאית ורוממות רוח שאין כדוגמתה.

אלא שאיש מהנוכחים לא שיער כי רגעים ספורים לקראת סיום המעמד המרומם, תשתנה האווירה באחת. בעוד הרבבות מתפזרים לבתיהם בתחושת חיזוק, הכה האסון הנורא שהרעיד את ירושלים ואת העולם היהודי כולו. התיעוד הנוכחי מקבל כעת משמעות מצמררת – אלו הם הרגעים האחרונים של התעלות והתאחדות, רגע לפני שהאבל והיגון עטפו את עיר הקודש.