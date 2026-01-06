כיכר השבת
גלריה עוצמתית

התיעוד האחרון לפני הטרגדיה המזעזעת: רבבות בעצרת הענק נגד גזירת הגיוס בירושלים

בצל האסון: צפו בתיעוד ענק, מרטיט ומרהיב של עצרת הרבבות שגדשה את רחובות ירושלים הערב • גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וגאוני עולם עמדו בראש המוני בית ישראל בזעקה נגד גזירת הגיוס – רגעים ספורים לפני שההתעלות הפכו לאבל כבד עם הישמע הבשורה הקשה • שמואל דריי היה, ומגיש תיעוד ענק מכל הזוויות (חרדים)

4תגובות
הרבבות בעצרת נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)

רחובותיה של עיר הקודש ירושלים רעדו הערב תחת רגליהם של רבבות אלפי ישראל, שהתכנסו לעצרת תפילה וזעקה אדירה נגד גזירת גיוס בני הישיבות. המעמד, שאיחד חלקים גדולים מהיהדות החרדית, הותיר רושם בל ימחה של עוצמה רוחנית ודבקות במטרה.

בתיעוד הענק שלפניכם, ניתן לראות את ים האנשים הממלא את הצמתים המרכזיים, כשהם נשמעים לקריאתם של שורת אדמו"רים, רבנים וגאוני עולם שפיארו את בימת הכבוד. קול התפילה בקע רקיעים, והתחושה הייתה של התעלות עילאית ורוממות רוח שאין כדוגמתה.

אלא שאיש מהנוכחים לא שיער כי רגעים ספורים לקראת סיום המעמד המרומם, תשתנה האווירה באחת. בעוד הרבבות מתפזרים לבתיהם בתחושת חיזוק, הכה האסון הנורא שהרעיד את ירושלים ואת העולם היהודי כולו. התיעוד הנוכחי מקבל כעת משמעות מצמררת – אלו הם הרגעים האחרונים של התעלות והתאחדות, רגע לפני שהאבל והיגון עטפו את עיר הקודש.

הגר"ע אויערבאך נושא דברים (צילום: שמואל דריי)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בקבלת עול מלכות שמים (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
ראויים שאם החסידים והספרדים רוצים לעשות מחאה ענקית נגד הגיוס בלעדי הליטאים ה' עוזר להם והם מצליחים
לא משנה
3
אשריכם ישראל
טוויטו
2
לא מצביעים יותר לש"ס של דרעי
צחי
1
הציבור השמרני היה שם. הציבור המודרני שייך לדגל התורה ולש"ס ולא היה שם
פלוני

עוד בחדשות חרדים

כיכר FM

|

עִנְבֵי הַגֶּפֶן

|

גלריה עוצמתית

||
4

האזינו

||
4

שידור חי

|

דריסת המפגין החרדי | כיכר FM

||
6

בהשתדלות ראשי הישיבה 

||
3

לאחר ביקור חיזוק

|

הגיבור האוסטרלי

|

בהשתתפות המקובל

||
1

כיפות שחורות | פרק שני 

||
12
ש

בהשתתפות אלפים

אסף מגידו|מקודם

סערת הגזענות בצה"ל

||
28

ואלו הרבנים שקיבלו ברכה

||
11

מעורר הדים

||
1

"נאבק למען אוטובוסים"

||
4

לקראת העצרת הערב

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר