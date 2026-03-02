לוויה תחת אזעקות: 7 יתומים של מרת רבקה קויפמן ע"ה

הלם ויגון בעיר בני ברק עם התפשטות הבשורה המרה במוצאי שבת קודש. גב' רבקה קויפמן ע"ה השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה לאחר שנת התמודדות כואבת עם המחלה הנוראה.

ההלוויה קורעת הלב התקיימה בהר המנוחות בירושלים. עין לא נותרה יבשה בבית העלמין כשקולות הבכי והשבר של היתומים נבלעו בקולות האזעקה שפלחו את דממת הלילה שוב ושוב.

מסכת הייסורים החלה מיד לאחר לידת בנה השביעי לפני כשנה. המחלה הממארת התגלתה בגופה במצב מתקדם ולמרבה הצער כמעט ולא ניתן היה לטפל במצבה. הרופאים היו חסרי אונים. חרף הטיפולים הקשים וייסורי האיוב, קיבלה המנוחה את דין שמים באהבה ובדומיה תוך אמונה טהורה בבורא עולם.

בעלה, האברך החשוב, המשיך כל העת בשקידתו בתורה בבית המדרש לפי בקשתה המפורשת. הוא לא פסק מלימודו מעבר לזמן שהיה מוכרח להקדיש כדי ללוותה לטיפולים ולסייע בגידול הילדים.

כאשר המצב הרפואי החמיר והפך לסיעודי, עברה המנוחה לבית הוריה, משפחת ויספיש משכונת רמת שלמה בירושלים. הבעל נשאר עם הילדים בבני ברק, כדי להגן על נפשותיהם הרכות מפני המחזה המזעזע של אם המוטלת חסרת אונים במיטתה וגונחת מייסורים.

שבוע לפני פטירתה ביקשה הגב' קויפמן לראות את הילדים. היא נפרדה מהם בזה אחר זה וחיבקה כל אחד מהם חיבוק אחרון של אמא, חיבוק דומע שילווה אותם מכאן ולהבא, חיבוק אחד במקום כל החיבוקים הרבים שהפסידו עם פטירתה, ושלא תזכה לחבק אותם בהמשך.

בליל שבת קודש נסתלקה האם הצעירה לבית עולמה. רק לאחר צאת השבת קיבלו הילדים ואביהם את הבשורה הקשה מכל. כעת הם נשארו לבד בעולם. הגדולה נושאת על כתפיה הרכות את עול הבית והיא בת שתים עשרה בלבד. התינוק הקטן בן השנה בוכה ומחפש את אמא. למשפחה השבורה אין אפילו דירה משלה.

אי אפשר לעמוד מנגד מול שבעה יתומים שצריכים כעת הכל. מגבית חירום דחופה הוקמה מיידית לעזרת המשפחה. אנשי הצדקה קוראים לציבור הרחב להיכנס בעובי הקורה ולסייע מעל ומעבר ליכולת, כדי לאפשר לבית היקר שבנתה המנוחה בעשר אצבעותיה להמשיך ולהתקיים בכבוד.

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו יצא בקריאה מפורשת לסייע למשפחה בעת הקשה:

"השבת נפטרה אשת אברך חשוב ת"ח מופלג שקדן ומעולה בשם הרה"ג ר' חיים יצחק דב קויפמן בהשאירה אחריה 7 יתומים רכים והמצב הכלכלי שם כל השנים היה דחוק מאד, ועכשיו שיבעלה היושב באוהלה של תורה נשארו לבדו לנהל את עניני הבית. הדבר קשה עליו פי כמה וכמה גם מבחינה מעשית וגם מבחינה כלכלית.

המקרה הנ"ל הוא מקרה חמור מאד וחשוב מאד לתמוך בו בצורה מרשימה כדי להציל את המשפחה מעוני ודלות וכו'.

ויבורכו התורמים המחזיקים והמסייעים בהונם ובאונם במיטב הברכות מתוך בריאות ושלווה והשקט ושלום לאוי"ט

אור לתענית אסתר תשפ"ו

דוב לנדו

