מי שרגיל לראות את זקן ראשי הישיבות, הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי, שקוע בתלמודו או מוסר את שיעוריו הבהירים בהיכל הישיבה, לא יכול היה להישאר אדיש למראה שהתרחש בחדרו.

מול ראש הישיבה עמד בחור צעיר, חתן, שעל פניו נסוכה עננה כבדה של יגון. במקום שהימים הללו יהיו ימי שמחה והתרגשות לקראת בניית ביתו, הם הפכו לימים של חרדה, ריצה בין מחלקות אונקולוגיות ותפילות קורעות לב.

האבא, עמוד התווך של הבית, האיש שהיה אמור להוביל את בנו לחופה בראש מורם, נאבק כעת על כל נשימה. המחלה הנוראה, שפגעה בו ללא רחמים, כילתה לא רק את כוחותיו הפיזיים אלא גם את כל חסכונות המשפחה. הבית, שהיה בית של תורה ושמחה, הפך לבית של שבר. ההוצאות הרפואיות העצומות בלעו כל חלקה טובה, והחתן ניצב כעת, רגע לפני החופה, מול שוקת שבורה, חסר כל, כשהוא מתחנן לעזרה מינימלית כדי שיוכל להיכנס לחופה.

עיניו הטהורות של ראש הישיבה התמלאו דמעות. הוא שמע את הזעקה האילמת, חש את כאב הלב של האב השוכב על ערש דווי ואת מצוקת החתן הבודד.

בצעד נדיר של גילוי רגשות, פנה הרב שליט"א בקריאה אישית, היוצאת ממעמקי הלב:

"אני מבקש מאוד שמי שיצליח לעשות כפי יכולתו".

אך ראש הישיבה לא הסתפק בבקשה. הוא ידע שמי שיתגייס למען החתן הזה, ראוי לשכר מיוחד. ובמילים ברורות, חקוקות בסלע, הוא העניק ברכה מפורשת וממוקדת – 'מידה כנגד מידה' שמרעידה את אמות הסיפים:

"שיזכו שיקיים הקב"ה את כל משאלות ליבם לטובה בכל העניינים. ימלא השם משאלות ליבם - את כל משאלות ליבם - לטובה בכל העניינים: ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא בענייני ממונות. והשם ימלא את כל משאלות ליבם לטובה".

שימו לב למילים המדויקות: "ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא בענייני ממונות".

זוהי גזירה של תלמיד חכם מופלג, מגדולי מרביצי התורה בעשורים האחרונים. אתם תפתחו את הלב ותסייעו לחתן העני בצרתו הממונית, ומרן ראש הישיבה מבטיח לכם סייעתא דשמיא ושפע באותם עניינים בדיוק – בענייני ממונות.

זו הזדמנות שלא תחזור. ברכה לפרנסה ולסייעתא דשמיא בענייני ממונות, האבא הגוסס מחכה לכם. החתן מתחנן. ומרן ראש הישיבה מבטיח.

