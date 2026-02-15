הימים האחרונים: ההבטחה המיוחדת של הגר"מ שטרנבוך לחודש שבט

הימים האחרונים לחודש שבט כבר כאן, בשבת קודש כבר ברכנו את חודש אדר, ואחרוני הפירות המיובשים מט"ו בשבט כבר מזמן נעלמו. אבל יחד עם חודש שבט, חולפת לה גם הזדמנות חד פעמית, לזכות בהבטחה חסרת תקדים שיצאה מפה קדשו של הגר"מ שטרנבוך.

זעקתם של תשעים ותשעה יתומים ויתומות הנישאים בחודש זה, עלתה על שולחנו של מרן פוסק הדור, הגאון רבי משה שטרנבוך, אשר יצא מגדרו באופן חריג למען הקמת הבתים הללו.

בימים אלו, כאשר המגבית נכנסת לישורת האחרונה, דבריו של מרן פוסק הדור מהדהדים בקרב המוני בית ישראל, המבקשים לזכות בברכה המופלאה, הבטחה מפורשת לשפע כלכלי מעל לדרך הטבע.

בבקשתו המיוחדת, מפרט הגר"מ שטרנבוך את סכום התרומה הראוי, ואף מעיד על עצמו כי הוא שותף מלא במצווה זו. וכה הם דברי קודשו: "...ראוי שכל אחד ואחד יתן סך 10 ש"ח לכל יתום (ובארה"ב סך 10 דולר לכל יתום, וכן בכל מדינה לפי מטבע שלה), ס"ה 990 ש"ח, וגם אני נותן כך בס"ד".

אך גולת הכותרת היא הברכה המרעישה, הנשענת על הנהגת "מידה כנגד מידה". הגר"מ שטרנבוך לא רק מברך, אלא גוזר אומר ומבטיח כי התורמים סכום זה יזכו לראות ישועות בעיניהם בתחום הפרנסה בצורה שאינה טבעית.

וכך כותב מרן הגר"מ שטרנבוך בכתב ידו: "והנותן סכום זה בודאי שיזכה מידה כנגד מידה, כשם שריחם על היתומים בסכום הגון למעלה מהרגילות, כך יתעוררו עליו רחמים מהשמים, לשפע גדול ועצום בפרנסה וריבוי הכנסות באופן פלאי מעל לדרך הטבע".

הגר"מ שטרנבוך חותם את מכתבו בברכה גורפת להצלחה בכל מעשי ידיהם של הנדיבים אשר בעם המרימים תרומה מכספם למען היתומים הנישאים בחודש זה: "ובכל אשר יעשה יצליח, ותהיה הברכה שרויה במעשי ידיו".

ב'קופת העיר' מציינים כי אלו הן שעות של הזדמנות אחרונה. חודש שבט מסתיים, והזכות להצטרף לברכה השמיימית ולהיות שותפים בהקמת בתיהם של 99 יתומים – עומדת לפוג. הציבור נקרא לנצל את הרגעים האחרונים, לתפוס את הרכבת לפני שהיא יוצאת מהתחנה, ולזכות ב"שפע גדול ועצום בפרנסה".

