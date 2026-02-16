 "הנר כבה עם ההבדלה": הטרגדיה המטלטלת של משפחת בעדני

הלם ותדהמה בשכונת רמת שלמה בירושלים עם היוודע דבר פטירתו הפתאומית של הרה"ג ר' רועי בעדני ז"ל, אברך יקר וירא שמיים, שהלך לעולמו במוצאי שבת קודש פרשת משפטים, והוא בן 49 בלבד. המנוח, שהיה אדם בריא וחסון ללא כל רקע רפואי מוקדם, התמוטט בביתו דקות ספורות לאחר שיצאה השבת, כשהוא מותיר אחריו משפחה שבורה ורצוצה ועשרה יתומים המומים.

הטרגדיה התרחשה מיד לאחר ההבדלה. הרב בעדני ז"ל עמד ובירך על הכוס, על הבשמים ועל האש, כשהוא מוקף בבני משפחתו. האווירה בבית הייתה של רוממות רוח ושמחה, ואיש לא דמיין כי אלו רגעיו האחרונים.

דקות ספורות לאחר שסיים את ההבדלה, פנה המנוח לרעייתו והתלונן על תחושה לא טובה. "כואב לי הלב, אני לא מרגיש טוב", אמר, וביקש להיכנס לחדר כדי לנוח מעט. עשר דקות בלבד חלפו, ורעייתו, שדאגה לשלומו משום שמעולם לא התלונן על מיחושים, נכנסה לחדר לבדוק מה מצבו. המחזה שנגלה לעיניה היה מחריד: בעלה שכב ללא ניע, ללא קול וקשב.

כוחות הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות בניסיון להשיב את הדופק, אך למגינת לב, נגזרה הגזירה והם נאלצו לקבוע את מותו מדום לב פתאומי. הילדים הרכים, ששהו בבית באותה עת, חזו במתרחש בעיניים כלות והבינו כי אביהם, עמוד התווך של הבית, איננו.