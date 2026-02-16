 "הנר כבה עם ההבדלה": הטרגדיה המטלטלת של משפחת בעדני

הלם ותדהמה בשכונת רמת שלמה בירושלים עם היוודע דבר פטירתו הפתאומית של הרה"ג ר' רועי בעדני ז"ל, אברך יקר וירא שמיים, שהלך לעולמו במוצאי שבת קודש פרשת משפטים, והוא בן 49 בלבד. המנוח, שהיה אדם בריא וחסון ללא כל רקע רפואי מוקדם, התמוטט בביתו דקות ספורות לאחר שיצאה השבת, כשהוא מותיר אחריו משפחה שבורה ורצוצה ועשרה יתומים המומים.
הטרגדיה התרחשה מיד לאחר ההבדלה. הרב בעדני ז"ל עמד ובירך על הכוס, על הבשמים ועל האש, כשהוא מוקף בבני משפחתו. האווירה בבית הייתה של רוממות רוח ושמחה, ואיש לא דמיין כי אלו רגעיו האחרונים.
דקות ספורות לאחר שסיים את ההבדלה, פנה המנוח לרעייתו והתלונן על תחושה לא טובה. "כואב לי הלב, אני לא מרגיש טוב", אמר, וביקש להיכנס לחדר כדי לנוח מעט. עשר דקות בלבד חלפו, ורעייתו, שדאגה לשלומו משום שמעולם לא התלונן על מיחושים, נכנסה לחדר לבדוק מה מצבו. המחזה שנגלה לעיניה היה מחריד: בעלה שכב ללא ניע, ללא קול וקשב.
כוחות הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות בניסיון להשיב את הדופק, אך למגינת לב, נגזרה הגזירה והם נאלצו לקבוע את מותו מדום לב פתאומי. הילדים הרכים, ששהו בבית באותה עת, חזו במתרחש בעיניים כלות והבינו כי אביהם, עמוד התווך של הבית, איננו.
המנוח ז"ל היה דמות מוכרת ואהובה, בן תורה בכל רמ"ח איבריו. הוא נודע כמתמיד עצום שלמד שני 'סדרים' ביום בהתמדה, ובשעות הערב עסק לפרנסתו בשחיטה מהודרת. מכריו מספרים על אדם עדין נפש, שחי בפשטות ובצניעות, וכל מטרתו הייתה לגדל את עשרת ילדיו לתורה ויראת שמיים.
הפטירה הפתאומית הותירה את המשפחה בפני שוקת שבורה. המנוח היה המפרנס היחיד של הבית, בעוד רעייתו תבדל לחיים, עקרת בית המסורה לגידול הילדים. בבית נותרו כעת תשעה יתומים שטרם נישאו – הגדול שבהם, בחור ישיבה מצוין בן 21, והקטן ילד רך כבן 4 בלבד, שמחפש את אביו ומתקשה להבין את גודל האסון.
המצב הכלכלי בבית מורכב במיוחד. רק לפני כחודשיים זכתה המשפחה להשיא את הבת הראשונה בשעה טובה, והחובות מהחתונה עודם טריים ומעיקים. בנוסף, המשפחה מתגוררת בדירה בה זכו במסגרת "מחיר למשתכן", והתשלומים החודשיים עליה כבדים במיוחד. עד היום, האב המסור נשא בעול הפרנסה והתשלומים, וכעת, עם לכתו, נותר הבית ללא משענת כלכלית כלל, ללא חסכונות וללא יכולת לשלם את התחייבויות הבסיסיות ביותר ואת הלחם והחלב לילדים.
בעקבות המקרה הקשה והצורך המיידי להציל את האלמנה והיתומים מקריסה, נפתחה ב"קופת העיר" קרן חירום מיוחדת עבור משפחת בעדני. שכנים ומכרים קוראים לציבור לפתוח את הלב: "אי אפשר לעמוד מנגד מול ילד בן 4 שאיבד את אבא במוצאי שבת. חובה עלינו לדאוג שלפחות את קורת הגג והלחם לא יאבדו".
