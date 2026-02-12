טרגדיה נוראה: האברך הצעיר הגאון רבי יוסף חיים ג'ניאן זצ"ל

טרגדיה קשה וכואבת במיוחד, עם פטירתו בדמי ימיו של האברך היקר, הגאון רבי יוסף חיים ג'ניאן זצ"ל. רק בן 34 היה במותו, אברך יקר, מלא וגדוש בתורה וחסידות, שנקטף באבו והותיר אחריו משפחה שבורה ורצוצה.

שנה וחצי של סיוט עברה על הבית הקט והפשוט של משפחת ג'ניאן. המחלה הנוראה כרסמה בגופו המיוסר של האבא שהיה עמל בתורה כל ימיו מתוך שמחה ופשטות, והיה המשענת של הבית. מכרים מספרים כי הוא קיבל את הייסורים באהבה, בדממה, ואפילו עם חיוך קל של אמונה שריחף בזוויות הפה. אבל הגוף נשבר. לבסוף גברה המחלה והוא הלך לבית עולמו כשהוא מותיר אחריו חלל עצום ושורף.

בבית נותרה האלמנה, הגב' ג'ניאן תחי', עם ארבעה יתומים קטנים. הקטנה שבהם, ילדה בת ארבע וחצי, מסתובבת ושואלת "איפה אבא", ואינה מבינה שהוא לא יחזור עוד לעולם.

תושבי השכונה והעסקנים המקומיים שנכנסו בעובי הקורה מדווחים כי המשפחה היתה זקוקה לעזרה מיידית, בהצטיידות בפריטים הבסיסיים ביותר עבור ימי השבעה. המצב בבית מוגדר כקטסטרופה של ממש. מדובר במשפחה של בני תורה, אנשים פשוטים וצנועים. הגב' ג'ניאן עובדת למחייתה כסייעת לגננת, שעות בודדות ביום, בשכר זעום שאינו מספיק אפילו ללחם וחלב.

"אין למשפחה דירה משלהם. הם גרים בשכירות שאוכלת את כל משכורתה של האם, ומיום שנפל האב למשכב, החובות הלכו ותפחו. כעת, כשהמשענת קרסה, האיום הוא מידי ומוחשי", מסביר אחד השכנים שמספר שניסה לעזור כפי יכולתו וכוחותיו הדלים. "למשפחה אין איך לשלם את השכירות לחודש הבא. בעל הבית דורש את כספו, והאלמנה עומדת חסרת אונים, כשאין לה כמעט משפחה מסביב שיכולה לעזור ולתמוך כלכלית".

