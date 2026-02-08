האסון נחת על משפחת סרליקר כרעם ביום בהיר. לפני כחמישה חודשים, עבר המנוח הרב בן ציון ז"ל, אירוע מוחי פתאומי ואושפז במרכז הרפואי רמב"ם. במשך חודשים ארוכים נלחמו הרופאים על חייו במחלקה לטיפול נמרץ, כשהוא מורדם ומונשם, עד שלמגינת לב בני משפחתו ומכריו, השיב את נשמתו לבוראה.

הרב סרליקר עבד לפרנסתו בצוות בית החולים 'מזור' בעכו. חבריו לעבודה מספרים על אדם שראה בעבודתו שליחות, הקפיד לקדש שם שמים ולהאהיב את התורה על הסובבים. בדרכו השקטה, היה ידוע כמשכין שלום, וכמי שהצליח ברוב ענווה ונעימות ליישב סכסוכים ארוכים בין עובדים.

אחד השכנים סיפר במהלך ימי השבעה על מקרה המעיד על אופיו המיוחד: "נתקעתי באמצע בנייה ללא כסף, עד כדי כך שחשבתי למכור את הדירה. הרב בן ציון שמע על המצוקה, ובא לעזור לי בידיו ממש. הוא עבד שעות ארוכות תחת גשם זלעפות, תיקן את מה שצריך והציל אותי, הכל כדי לעזור ליהודי".

פטירתו הותירה את הבית בשבר גדול. האלמנה, גב' סרליקר שתחי', נותרה להתמודד לבדה עם עול הפרנסה וגידול היתומים – שני בחורי ישיבה בני 18 ו-21 הלומדים בישיבה הגדולה ברכסים. מלבד האובדן הקשה של אבי המשפחה והמפרנס, רובצים על הבית חובות כבדים מחתונות שלושת הילדים הנשואים.

במטרה למנוע את קריסת המשפחה, התגייסו רבני העיר להקמת קרן חירום. המטרה היא להעניק לאלמנה וליתומים בסיס כלכלי למחיה וכיסוי ההתחייבויות, כדי שיוכלו להמשיך בשגרת חייהם ובחורי הישיבה יוכלו להמשיך ולהגות בתורה ללא דאגות פרנסה המונחות על כתפיהם הצעירות.

