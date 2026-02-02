בערב שבת: בתו של ראש הישיבה הלכה לעולמה בת 40 בלבד

זעזוע ותדהמה פקדו בערב שבת קודש האחרון את עיר התורה רחובות, עם הישמע הבשורה הקשה והמרה על הסתלקותה בטרם עת של האישה החשובה והצדקנית, מרת חיה אייזמן ע"ה, לאחר שנות סבל וייסורים, כשהיא בת ארבעים שנה בלבד בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה, הגאון רבי יצחק גרנדויץ' זצ"ל, ראש ישיבת 'חכמה ודעת', ממנו ינקה את ערכי מסירות הנפש למען התורה. כל חייה עמדה לימין בעלה, יבלחט"א רבי נחום שליט"א, המכהן כרב ומרביץ תורה בקהילת 'בית אריאל' ברחובות. מכריה מספרים כי אף שבעלה משמש בתפקידו בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה גשמית, עמדה המנוחה כחומה בצורה כדי לאפשר לו להמשיך בעבודת הקודש ולהרביץ תורה ויראה בקרב בני הקהילה.

במשך שנים שימשה המנוחה כמזכירה בישיבת 'חכמה ודעת' שבראשות אביה, שם נודעה ביושרתה ובמסירותה יוצאת הדופן להיכל התורה. אולם, לפני כחמש שנים פקדה אותה המחלה הנוראה. במשך תקופה ארוכה הזדככה בייסורים נוראיים, אותם קיבלה בדומיה ובאמונה טהורה, כשכל העת היא דואגת לחינוך ארבעת ילדיה הרכים.

בשנים האחרונות, בעקבות המצב הבריאותי, נאלצה להפסיק את עבודתה, דבר שהביא את הבית למצוקה כלכלית חמורה, בפרט לאור העובדה שבעלה מקדיש את כל עתותיו לצורכי הציבור ללא שכר.

ביום שישי האחרון, ערב שבת שירה, לאחר שנזדככה בכור העוני והייסורים, השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.

כשדמעות רותחות זולגות מעיניהם, צעדו המונים אחר מיטתה של האמא הצעירה בדרכה האחרונה. היא הותירה אחריה ארבעה יתומים שבורים, הגדולה שבהם בת י"א שנים בלבד, החוזרים כעת לבית ריק מאמא וממשענת.

ידידי המשפחה ובוגרי הישיבה, התארגנו להקמתה של קרן עזרה וסיוע לאלמן השבור והרצוץ, וליתומים הרכים שנותרו ללא משען ומשענה, ופרסמו קריאה לציבור הרחב להיחלץ חושים ולסייע לביסוסה של הקרן שתאפשר למשפחה להמשיך להתקיים בכבוד, בסיסי למרות הטרגדיה הנוראה.

לעזרה דחופה ליתומי משפחת אייזמן הקליקו כאן>>>