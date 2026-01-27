ביום שלישי פרשת בשלח, הידוע כיום המסוגל ביותר לתפילה על הפרנסה, יעלו גדולי הדור שליט"א למעמד תפילה אדיר בקבר התנא האלוקי רבי יהודה בר עילאי, ובקברו של בעל הסגולה רבי מנחם מנדל מרימינוב, להעתיר עבור כל המסייעים והתומכים באלפי המשפחות הנזקקות של 'ועד הרבנים'.

התפילה המסוגלת ביום השלישי לפרשת בשלח, כבר הפכה למסורת ב'ועד הרבנים', ובימים האחרונים הגבירו את המוקד לקבל את אלפי השיחות של המבקשים להצטרף למעמד התפילה ההיסטורי ולשלוח את שמותיהם לתפילת גדולי הדור, ולקבל את 'שטר הפרנסה' המסוגל, בו מברכים גדולי הדור את המסייעים "שיפתח להם ה' שערי פרנסה, שערי הצלחה, שערי סיעתא דשמיא, להצליח בכל מעשי ידיהם ולזמן להם פרנסתם בשבע ובנקל ובהיתר".

במהלך השנה האחרונה, הגיעו למשרדי 'ועד הרבנים' אלפי מכתבים, ללא גוזמה, ובהם עדויות מרגשות על כוחה של הסגולה לפעול ישועה למעלה מדרך הטבע, כאשר רבים שזכו ששמם הוזכר במעמד התפילה ביום המסוגל, זכו לראות את הישועה בעיניים.

העבירו את שמכם למעמד התפילה המסוגל, וקבלו לביתכם את 'שטר הפרנסה'>>>

להלן מקבץ עדויות: "אחרי 4 שנים שלא הייתי מסודר בעבודה אחת, אלא נע ונד... מצאתי עבודה. מצו"ב סכום התרומה. א.מ. חיפה". עדות נוספת: "אשתי מחפשת עבודה בהוראה במשך כמה שנים! והנה לפני כחודש החלטנו לתרום ל'ועד הרבנים' אם אשתי תמצא עבודה בהוראה תוך יומיים!! הבקשה הייתה נשמעת קצת הזויה בהתחשב בעובדה שבמשך כמה שנים היא מחפשת עבודה. אבל ישועת ד' כהרף עין. וכבר למחרת התקשרה אליה מנהלת חשובה והציעה לה מיוזמתה עבודה קבועה עם תנאים טובים". עוד עדות שהגיעה בשנה שעברה: "מתחילת השנה לא הצלחתי לפתוח את המשפחתון, ואחרי מעמד התפילה נרשמו 4 ילדים".

למרות אלפי המכתבים, מכתב אחד שהגיע, הצליח לרגש את כולם. "ישר כוח על היותכם (מלבד החסד העצום) שליחים להביא גילויי שכינה ויד ה' בעולם" – כך כותב נ. פ מירושלים, שזכו לראות סיפור השגחה פרטית של ממש. למרות מצבם הכלכלי הדחוק, התחברו למעמד המסוגל וזכו שיעתירו עבורם להיוושע בפרנסה. למכתב הם צירפו את המשכורת הראשונה שלדבריהם "בסיעתא דשמיא גדולה שא"א להתכחש, התקבלה אשתי במקום עבודה והרי התוצאה לפניכם".

זהו מקבץ קטן מאוד מכמות המכתבים הגדולה, הזורמת בכל השנה כולה, ובכולן עדויות מרגשות על ניסים גלויים בפרנסה, בזכות היום המסוגל לתפילה על הפרנסה, בו עולים גדולי הדור למערת התנא האלוקי רבי יהודה בר עילאי, וקוראים את פרשת המן עליה נאמר "כל האומר פרשת המן מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו", כשבאותו הזמן עולים שלוחי 'ועד הרבנים' לקברו הנודע של בעל הסגולה רבי מנחם מנדל מרימינוב זיע"א שבפולין שכתב: "סגולה לפרנסה לקרא פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי פרשת בשלח".

אל תחמיצו את הסגולה הבדוקה לפרנסה, והעבירו את שמכם למעמד התפילה ביום המסוגל ביותר>>>